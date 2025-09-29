Calcio, Prima Categoria. Virtus Sanremese, partenza col botto: poker all’Oneglia

La Virtus Sanremese inaugura il proprio cammino nel campionato di Prima Categoria con una vittoria netta e convincente sul campo dell’Oneglia Calcio, imponendosi con il risultato di 4-1. Un successo che arriva al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni, in cui la formazione guidata da mister Prunecchi ha saputo reagire con carattere e determinazione dopo un avvio in salita. Il match si è aperto con la Virtus intenta a tessere il proprio gioco fatto di scambi rapidi e manovre corali, ma nonostante il predominio territoriale, è stata l’Oneglia a sbloccare il punteggio all’11’ minuto con una ripartenza fulminea che ha sorpreso la retroguardia matuziana, portando i padroni di casa in vantaggio.

Colpita a freddo, la Virtus non si è disunita e ha trovato la forza per reagire. Al 25’ minuto, un calcio di rigore trasformato con freddezza da Ventre ha ristabilito la parità, fissando il punteggio sull’1-1 al termine della prima frazione. Nella ripresa, la squadra sanremese ha continuato a cercare il vantaggio con insistenza, mentre l’Oneglia si difendeva con ordine e provava a colpire in contropiede. La svolta è arrivata nel finale, quando Alvarez ha messo a segno una doppietta tra il 79’ e l’83’, spezzando l’equilibrio e indirizzando la gara verso la Virtus. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Brizio al 90’, siglando il quarto gol e consegnando ai suoi una vittoria sofferta ma meritata.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida, la prima casalinga della stagione, che vedrà la Virtus Sanremese opposta al Dego. Una partita che si preannuncia delicata e significativa, non solo per il valore tecnico dell’avversario, ma anche per il contesto emotivo che accompagna la squadra ospite. Il Dego, infatti, ha recentemente vissuto le difficoltà causate dall’alluvione che ha colpito la Val Bormida, ma ha saputo reagire con forza, imponendosi con un netto 3-0 sull’Ospedaletti, formazione considerata tra le favorite per la vittoria finale.

Un banco di prova importante per la Virtus, chiamata a confermare quanto di buono mostrato all’esordio e a consolidare il proprio percorso in un campionato che si preannuncia lungo, tortuoso e ricco di insidie.