Calcio femminile. Matuziana, pari all'esordio contro il Merlino 8 Marzo

Domenica 28 settembre, alle ore 11:00, il campo Pian dei Cavalieri di Sanremo ha ospitato la prima partita di campionato tra le formazioni Under 15 della Matuziana e del Merlino 8 Marzo.

In un clima di entusiasmo e attesa per l’inizio della nuova stagione, le due squadre hanno dato vita a un incontro combattuto e ricco di emozioni, conclusosi con un pareggio per 2-2 che ha lasciato spazio a riflessioni positive da entrambe le parti.

La Matuziana, guidata con esperienza e passione dal mister Franco Basta, ha mostrato fin da subito grande determinazione e spirito di squadra. Le ragazze sanremesi sono riuscite a trovare la via del gol grazie alle ottime prestazioni di B. Orsetti ed E. Gullotti, protagoniste di due azioni ben costruite che hanno permesso alla squadra di restare in partita e rispondere con efficacia agli attacchi avversari.

Il Merlino 8 Marzo, dal canto suo, ha saputo tenere testa alle padrone di casa, dimostrando solidità e capacità di reazione, riuscendo a pareggiare il conto e mantenere il risultato in equilibrio fino al fischio finale.

Il match ha rappresentato non solo l’inizio ufficiale del campionato, ma anche un momento importante per le giovani atlete, che hanno potuto misurarsi in un contesto agonistico stimolante e formativo. Il pareggio, frutto di un confronto equilibrato, lascia presagire una stagione intensa e ricca di sfide, dove la crescita tecnica e personale sarà al centro del percorso sportivo.

Per la Matuziana, il punto conquistato è il primo tassello di un cammino che si preannuncia promettente, con l’obiettivo di consolidare il gruppo e continuare a valorizzare il talento delle sue giovani giocatrici.