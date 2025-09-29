La Festa della lumaca della val Nervia chiude la stagione estiva di Camporosso

La settima Festa della lumaca della val Nervia chiude il calendario delle manifestazioni estive di Camporosso.

In tanti hanno partecipato alla sagra andata in scena ieri al Palatenda di Bigauda. "Si è conclusa la nostra stagione estiva con il successo della settima festa della Lumaca della val Nervia, sagra che ha registrato il tutto pieno e davvero tantissime soddisfazioni" - fa sapere l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "Quasi 200 kg di lumache sono state preparate dalla Proloco di Camporosso 'Gli amici del mulino', che hanno completato così la serie delle loro ormai famose sagre estive".

"Rivolgo, quindi, un ringraziamento speciale da parte dell'amministrazione comunale di Camporosso a tutti i volontari che da giorni si sono adoperati per rendere possibile questo successo di fine estate" - afferma Gastaldo - "Ringrazio anche per la presenza e la compagnia il consigliere regionale Veronica Russo, gli amministratori che ci hanno raggiunto dai comuni limitrofi e ovviamente tutti gli amici che durante l'estate hanno seguito con affetto le tante manifestazioni camporossine".