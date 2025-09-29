Cinema in scena ad Arma di Taggia: laboratorio creativo per bambini e ragazzi con Zuccherarte Genova

Da ottobre a maggio, l’associazione culturale Zuccherarte Genova propone un laboratorio creativo per ragazzi e bambini presso l’Arma di Taggia, in via della Cornice 3, sede Progetto Comune. L’iniziativa, che si inserisce nell’esperienza quindicinale dell’associazione nel campo delle arti visive e della formazione, mira a far avvicinare i giovani al mondo del cinema in modo pratico e divertente.



"Durante il laboratorio - si spiega nella nota -, i partecipanti avranno modo di familiarizzare con attrezzature video professionali, apprendere le basi del linguaggio cinematografico e cimentarsi in brevi scene e sketch, per sviluppare un’abitudine al mezzo e alla narrazione visiva. Il percorso culminerà nella realizzazione di un cortometraggio di finzione, interamente scritto, recitato e girato dagli allievi stessi. Il docente del laboratorio sarà Riccardo Di Gerlando, educatore pedagogico e regista con esperienza nell’insegnamento e nella produzione audiovisiva, che guiderà i ragazzi passo passo in questa avventura creativa. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.zuccherarte.it, scrivere a zuccherarteponente@virgilio.it o contattare il numero 392 0638923. Un’occasione unica per i più giovani di scoprire il cinema e esprimere la propria creatività attraverso immagini e storie".