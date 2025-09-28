 / Sport

Sport | 28 settembre 2025, 09:25

Canottieri Sanremo: Gianni Rolando brilla a Trieste tra gli over 65, oro nazionale per il quattro di coppia femminile

Rolando premiato per la sua tenacia e 50 anni di militanza. Trionfo nella categoria 43/55 per Bongiovanni, Ricci, Lattuada e Porcellana: sono campionesse d’Italia

Gianni Rolando

Gianni Rolando

Ottimo piazzamento nella categoria over 65 per Gianni Rolando. Un grande esempio di resilienza, dedizione e attaccamento ai colori della sua città e della Canottieri Sanremo dove milita come socio da oltre 50 anni. In barca, nella foto, con Giovanni Buquicchio, Paolo Sibona e Alessandro Vellani, Tim: Manuela Bongiovanni.

Grande prestazione per il quattro di coppia femminile cat. 43/55 che hanno conquistato l’oro ed il titolo di campione d’italia. In barca Manuela Bongiovanni, cristina ricci, althea lattuada, micaela porcellana. Tim: Massimo Flore. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium