Canottieri Sanremo: Gianni Rolando brilla a Trieste tra gli over 65, oro nazionale per il quattro di coppia femminile

Ottimo piazzamento nella categoria over 65 per Gianni Rolando. Un grande esempio di resilienza, dedizione e attaccamento ai colori della sua città e della Canottieri Sanremo dove milita come socio da oltre 50 anni. In barca, nella foto, con Giovanni Buquicchio, Paolo Sibona e Alessandro Vellani, Tim: Manuela Bongiovanni.

Grande prestazione per il quattro di coppia femminile cat. 43/55 che hanno conquistato l’oro ed il titolo di campione d’italia. In barca Manuela Bongiovanni, cristina ricci, althea lattuada, micaela porcellana. Tim: Massimo Flore.