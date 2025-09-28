Calcio. Serie D, ancora tante assenze per la Sanremese che va ko in casa del Chisola

È una Sanremese ancora falcidiata dagli infortuni e dalle tante assenze, quella che finisce ko al "Dino Marola" di Vinovo contro il Chisola dell'ex mister Nicola Ascoli.

Alle tante assenze già confermate della vigilia, dopo dieci minuti i matuziani devono rinunciare anche a Andreis, che aveva stretto i denti ma un fastidio muscolare lo ha costretto a lasciare il match. Al suo posto il neo acquisto Ceschin, proprio ex Chisola arrivato in biancazzurro venerdì e buttato subito nella mischia.

Una traversa di Cavaliere nel primo tempo nega la gioia del vantaggio che invece trovano al 38' i padroni di casa su rigore causato da un fallo di mano, involontario ma evidente, di Cavaliere dopo una respinta di Gattuso. Favale trasforma il tiro dagli undici metri.

Sarà il gol partita. Nel secondo tempo una Sanremese incerottata prova a riacciuffare il risultato provando soluzioni come Aceto attaccante o Bregliano in mezzo al campo, il Chisola gioca di ripartenza e i biancazzurri non riescono a trovare il pari.

Comprensibile delusione e bocche cucite da parte della società matuziana, che spera per la sfida di domenica prossima alla Lavagnese di ritrovare alcuni assenti, come Bouble che è prossimo al rientro, e nel reparto avanzato c'è un cauto ottimismo per un possibile ritorno in campo di Moreo.

IL TABELLINO

CHISOLA: Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, D'Iglio (66' Guzman), Azizi, Favale (85' Cesari),Rastrelli (75' Fragomeni), Albisetti (66' Rizq), Casazza (80' Ciccone). A disp. Brezzo, Vitrotti, Marmo, Deijallisi. All. Ascoli.

SANREMESE: Gattuso, Di Fino (61' Zocco), Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Santanocito, Aceto, Cavaliere, Cepele, Andreis (10' Ceschin), Zagarese (46' Monticone). A disp. Bohli, Vindigni, Cipriani, Nervino, Tassone, Faurie. All. Moro