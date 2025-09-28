Calcio, Prima Categoria. Il cammino dell’Ospedaletti in campionato inizia con una battuta d’arresto contro il Dego

Inizia con una battuta d’arresto il cammino dell’Ospedaletti nel campionato di Prima Categoria 2025/2026. Domenica complessa per gli orange in un ambiente ostile sin da prima dell’inizio del match e con un clima di tensione che ha accompagnato tutti i 90 minuti.

In campo, a Pallare, sembra esserci poco spazio per il calcio giocato. L’Ospedaletti prova a mettersi in mostra con qualche cross, ma senza fortuna. Al 18’ il Dego trova la rete del vantaggio: lancio lungo, un attaccante di casa travolge Bazzoli ma l’arbitro non vede nulla di irregolare, la palla finisce tra i piedi di Doci che deposita in rete.

Anche nel secondo tempo è la tensione a farla da padrona a discapito della qualità di gioco. Al 50’ Bignoli raddoppia su calcio di punizione. Poi, al 63’, su azione di contropiede, Doci chiude i conti segnando la rete del definitivo 3-0.

Dego - Ospedaletti 3-0

Marcatori: 18’ e 63’ Doci, 50’ Bignoli

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Ferrari, 4 Sartori (50’ 13 Rosso), 5 Ambesi, 6 Russo, 7 El Kamli (35’ 14 Cianci), 8 Rotolo, 9 Calderone (55’ 15 Turrini), 10 Grifo (80’ 17 Urciuoli), 11 Salmaso

A disposizione: 12 Gallo, 16 Pallanca, 18 Alemanno

Allenatore: Fabio Luccisano

Dego: 1 Ghizzardi, 2 Vero, 3 Brignone (90’+2 14 Garrone), 4 Negro (87’ 15 Gaggero), 5 Ognjanovic, 6 Turco, 7 Bignoli (90’ 18 Gennarelli), 8 Ferraro, 9 Doci (85’ 20 Muca), 10 Cerchez (80’ 16 Baccino), 11 Marini

A disposizione: 12 Piccardi, 13 Monticelli M., 17 Monticelli I., 19 Strazzacapa

Allenatore: Ermanno Frumento

Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)

Ammoniti: Ferraro, Negro, Baccino, Sartori, Cianci, Turrini, Cordì