 / Sport

Sport | 28 settembre 2025, 09:50

Basket, Divisione Regionale 1: esordio amaro per il Bvc Sanremo E.On. travolto da Ardita Genova

Prima giornata di campionato chiusa sul 46-87. I sanremesi pagano le troppe palle perse e una difesa ospite impenetrabile. Lo staff: “Serve più costruzione offensiva, lavoreremo duro in allenamento”

Davide Tacconi

Davide Tacconi

Basket: Divisione Regionale 1 – prima giornata di campionato

Bvc Sanremo E.On. – Ardita Genova Nervi 46-87 (14-22, 4-23, 15-29, 13-13)

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 17, Lupi 3, Markishiq 2, Dinstuhler, Nicomedi 6, Campanale, Vitetta, Formica, Deda 4, Gagna 8, Lartsenko 6. Coach: A. Berardi. Assistenti: Favari-Aloi.

Ardita Genova: Carbonaro 12, Carena 15, Franconi 7, Lotti 8, Micali 14, Arecco 9, Frigerio 8, Mancini 7, De Marte 5, De Martino 2, Alloisio, Berzigotti. Coach: Chiesa F.

Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. nel match casalingo con l’Ardita Genova, valido per la prima giornata di Divisione Regionale 1. Il pesante passivo finale si spiega principalmente con le tantissime palle perse dai sanremesi, a seguito di banali errori e all’efficace e asfissiante difesa degli ospiti.

“In attacco abbiamo costruito davvero poco. Abbiamo molto lavoro da fare in allenamento per crescere” questo il commento dello staff tecnico sanremese a fine partita.     

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium