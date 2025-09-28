Basket, Divisione Regionale 1: esordio amaro per il Bvc Sanremo E.On. travolto da Ardita Genova

Basket: Divisione Regionale 1 – prima giornata di campionato
Bvc Sanremo E.On. – Ardita Genova Nervi 46-87 (14-22, 4-23, 15-29, 13-13)
Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 17, Lupi 3, Markishiq 2, Dinstuhler, Nicomedi 6, Campanale, Vitetta, Formica, Deda 4, Gagna 8, Lartsenko 6. Coach: A. Berardi. Assistenti: Favari-Aloi.
Ardita Genova: Carbonaro 12, Carena 15, Franconi 7, Lotti 8, Micali 14, Arecco 9, Frigerio 8, Mancini 7, De Marte 5, De Martino 2, Alloisio, Berzigotti. Coach: Chiesa F.
Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. nel match casalingo con l’Ardita Genova, valido per la prima giornata di Divisione Regionale 1. Il pesante passivo finale si spiega principalmente con le tantissime palle perse dai sanremesi, a seguito di banali errori e all’efficace e asfissiante difesa degli ospiti.
“In attacco abbiamo costruito davvero poco. Abbiamo molto lavoro da fare in allenamento per crescere” questo il commento dello staff tecnico sanremese a fine partita.