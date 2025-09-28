Triora: buon successo per la 'Festa del Fungo', tradizione, sapori autunnali e divertimento per tutte le età (Foto e Video)

Triora ha accolto oggi un pubblico numeroso per la tradizionale Festa del Fungo, un evento che unisce gastronomia, musica e intrattenimento in uno dei borghi più affascinanti della Liguria. La giornata è stata scandita dai profumi e dai colori dell’autunno, con i mercatini di prodotti tipici locali e le degustazioni di piatti a base di funghi che hanno conquistato i palati dei visitatori.

L’allegria è stata amplificata dalle esibizioni musicali: il grande ospite Paolo Golini e il gruppo folkloristico “Le Pecore Nere” hanno animato le vie del paese con energia e coinvolgimento. Spazio anche ai più piccoli, grazie all’animazione curata da Kenzo KLOWN dj, con giochi, maschere, gonfiabili, truccabimbi e la presenza speciale del personaggio Bing, che ha reso la festa indimenticabile per le famiglie.

Un appuntamento che ha saputo rinnovare il legame tra Triora e le sue tradizioni, celebrando l’autunno con gusto, musica e sorrisi.

(Foto e Video di Cristian Flammia)