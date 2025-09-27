Virtus Sanremese: lo sport diventa inclusione, contributi per l’iscrizione dei figli al calcio per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro

Nel panorama spesso contraddittorio di una inclusività sociale troppo spesso sbandierata ma raramente praticata, la Virtus Sanremese compie un passo concreto e significativo. La società calcistica è infatti orgogliosa di annunciare il raggiungimento di un importante traguardo: l’inserimento nell’elenco nazionale delle società sportive che permettono alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro di accedere a un contributo fino a 300 euro per ogni figlio o figlia di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Un risultato che colloca la Virtus Sanremese tra le pochissime realtà della provincia a garantire questa possibilità, offrendo così a tante famiglie l’occasione di iscrivere i propri bambini e bambine al corso di calcio grazie alla misura “Dote Famiglia”. L’adesione è semplice: basta accedere al portale “Bandi online – Dipartimento per lo Sport”, compilare la domanda con i dati del minore e inserire il codice della società, che verrà comunicato a chi desidera usufruire dell’opportunità.

Un segnale concreto di attenzione al territorio e alle nuove generazioni, che conferma la missione sociale della Virtus Sanremese: lo sport come strumento di crescita, integrazione e uguaglianza.