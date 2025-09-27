 / Sport

Sport | 27 settembre 2025, 16:02

Leonardo Capello convocato al Trofeo CONI 2025: il giovane judoka di Bordighera rappresenterà la Liguria nella categoria -50 kg

Classe 2013 e tesserato Yoshinryu Judo Bordighera, ha superato le selezioni regionali e parteciperà alla Finale Nazionale di Lignano Sabbiadoro. Il Maestro Bovenzi: “Disciplina, rispetto e coraggio: valori che portano lontano”

Leonardo Capello

Leonardo Capello

 Grande soddisfazione in casa Yoshinryu Judo Bordighera: Leonardo Capello (classe 2013) ha superato le selezioni regionali ed è stato scelto per far parte della rappresentativa ligure di judo nella categoria -50 kg al Trofeo CONI 2025.

La Finale Nazionale si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre 2025, nell’edizione record della manifestazione giovanile più importante d’Italia dedicata agli under 14. In programma cerimonia di apertura allo Stadio 'Guido Teghil' e due giornate di gare multidisciplinari. 

Per il judo la competizione è riservata alla classe Esordienti A (nati nel 2013), con incontri da 2 minuti effettivi. Le categorie di peso maschili della fase regionale includono proprio la -50 kg; la rappresentativa di ogni Regione alla Finale è composta da 3 maschi (50–55–60 kg) e 2 femmine (52–57 kg), primi classificati nelle rispettive selezioni. 

“Leonardo è l’esempio di come impegno quotidiano, disciplina e rispetto portino lontano. Andiamo a Lignano con entusiasmo e umiltà, pronti a dare il massimo - commenta il Maestro Giacomo Bovenzi –. “Per noi lo sport è un diritto e il judo uno strumento educativo: autonomia, coraggio, responsabilità e senso di squadra sono i compagni di viaggio di ogni nostro giovane judoka. Il Trofeo CONI è l’occasione perfetta per trasformare questi valori in esperienza concreta sul tatami. In bocca al lupo, Leonardo!”.

Leonardo Capello

Leonardo Capello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium