Taggia, Arianna Filippi conquista Roma: prima assoluta alla Performer Cup 2025

Si sono concluse a Roma le fasi finali nazionali del Performer Cup, competizione a carattere nazionale e internazionale dedicata alle arti scenico-sportive, organizzata dalla F.I.P.A.S.S. (Federazione Italiana Performer Arti Scenico Sportive), ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

Per l’Associazione Doremusica di Taggia si è particolarmente distinta la giovane pianista Arianna Filippi, quindicenne, che ha partecipato nella categoria Musicista – Classe B, eseguendo il Valzer op. 69 n. 2 di Chopin. Dopo aver superato con successo le selezioni provinciali e regionali tenutesi in primavera, Arianna ha raggiunto le finali nazionali di Roma, conquistando la prima posizione assoluta.

Grazie a questo risultato, la giovane artista ha ottenuto la Performance Cup 2025.