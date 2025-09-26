Asl 1 Imperiese domenica prossima alla 'Festa dello Sport' di Ventimiglia: salute e prevenzione in piazza

Ventimiglia si prepara ad accogliere la Festa dello Sport, in programma sabato 28 settembre, e tra i protagonisti della giornata ci sarà anche Asl1, che parteciperà con uno stand informativo in piazza della Libertà, proprio di fronte al municipio.

Dalle 10 alle 18 i cittadini avranno l’opportunità di incontrare i professionisti dell’Azienda sanitaria e di visitare il mezzo mobile, punto di riferimento per ricevere informazioni sui servizi offerti dalla Casa della Comunità, sugli stili di vita salutari e sul ruolo dell’IFEC – Infermiere di Famiglia e Comunità. Questa figura professionale, sempre più centrale nel sistema territoriale, si occupa di fornire assistenza sanitaria personalizzata e proattiva, collaborando con persone, famiglie e risorse locali per promuovere benessere e prevenzione.

Non mancheranno momenti dedicati alla salute pratica: presso lo stand sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione arteriosa, della saturazione e della glicemia, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione all’importanza del monitoraggio e della prevenzione.

Un’occasione, dunque, per unire sport, salute e comunità in una giornata che mette al centro i cittadini e il loro benessere.