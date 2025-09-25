Claudio Chiappucci a Ventimiglia, 'El Diablo' incontra il sindaco Di Muro

Visita del ciclista Claudio Chiappucci, detto 'El Diablo' per via del suo stile di corsa sempre propenso all'attacco, in comune a Ventimiglia.

L'ex ciclista su strada e ciclocrossista, professionista dal 1985 al 1998, è stato accolto dal sindaco Flavio Di Muro nel palazzo comunale. "Ho avuto il piacere, e la sorpresa, di accogliere a Palazzo Claudio Chiappucci, il leggendario 'Diablo', uno dei grandi nomi del ciclismo italiano" - svela il sindaco Flavio Di Muro - "Gli ho parlato della pista ciclabile più bella d'Europa, un progetto ambizioso, che vogliamo portare avanti insieme, con passione ed entusiasmo".

Il sindaco Di Muro ha colto l'occasione per invitare alla Festa dello Sport in programma domenica prossima, il 28 settembre, dalle 10 alle 18, Chiappucci, che vinse classiche, come una Milano-Sanremo e una Classica di San Sebastián, e corse a tappe come un Giro del Trentino, due Giri del Piemonte e una Volta Ciclista a Catalunya, oltre a tre tappe al Tour de France e una al Giro d'Italia e ad aver conquistato tre podi nelle classifiche finali della Grande Boucle e della Corsa Rosa. "Grazie Diablo, ti aspettiamo presto di nuovo a Ventimiglia, chissà, magari questa domenica per la Festa dello Sport!" - afferma il primo cittadino.