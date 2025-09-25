Ventimiglia, accoltellato sotto il cavalcavia: al processo parla la vittima

È entrato nel vivo il processo per la violenta aggressione avvenuta la notte del 25 settembre 2024 sotto il cavalcavia di via Tenda a Ventimiglia. A giudizio c’è Abel Ighodaro Ehiweemma, 36 anni, accusato di tentato omicidio per aver colpito con un coltello al petto un 29enne originario della Guinea.

Nell’udienza di questa mattina la presunta vittima, parte civile, ha ripercorso davanti al collegio quanto accaduto, indicando l’imputato come autore del fendente che lo colpì a pochi centimetri dal cuore. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, era stato trasportato d’urgenza al San Martino di Genova e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Prima della deposizione della persona offesa, è stato ascoltato anche il perito nominato dal tribunale. Come spiegato dal difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Sonzogni, era stata sollevata una questione sulla capacità dell’uomo di intendere e volere e sulla possibilità di stare in giudizio. "Il perito – ha sottolineato Sonzogni – ha confermato che il soggetto è capace di intendere e di volere e anche di affrontare un processo, pur essendo stato inviato in osservazione psichiatrica dalla casa circondariale di Alessandria, dove si trova attualmente detenuto".

Secondo la ricostruzione della vittima, l’aggressione sarebbe nata da un diverbio all’interno dell’accampamento abusivo sotto il viadotto, culminato in un colpo inferto con estrema violenza, tanto da spezzare il manico del coltello.

Il procedimento, presieduto dal giudice Carlo Alberto Indellicati, è stato aggiornato al prossimo 23 ottobre. In quella data è previsto l’esame dell’imputato e, con ogni probabilità, la discussione delle parti prima della sentenza.