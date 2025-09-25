'Rise & Run' sabato prossimo ad Arma di Taggia: un pomeriggio tra sport e solidarietà per la salute mentale

Una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà. Sabato prossimo ad Arma di Taggia andrà in scena la manifestazione ludico-motoria non competitiva 'Rise & Run – Corsa per la Salute Mentale', organizzata dall’associazione 'Gli Amici di Colombo ODV' con il patrocinio dei Comuni di Taggia e Sanremo. L’evento nasce con una finalità importante: promuovere stili di vita attivi e inclusivi e, allo stesso tempo, sensibilizzare la comunità sul tema della salute mentale, una delle grandi sfide sociali del nostro tempo.

La corsa si svolgerà lungo la suggestiva pista ciclopedonale “Riviera dei Fiori”, con partenza dalla Vittoria Beach di Arma di Taggia. Sono previsti due percorsi: 10 km per i più allenati e la 5 km family, dedicata a famiglie, gruppi e a chi desidera vivere l’esperienza in maniera più tranquilla. Non si tratterà di una competizione, ma di un momento di incontro, condivisione e sostegno, aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa avrà anche un carattere benefico, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di prendersi cura del benessere psicologico, oltre che fisico.

La manifestazione si svolge sulla pista ciclopedonale, nel tratto Arma di Taggia-Sanremo (Tre Ponti), nella fascia compresa tra le 16:30 e le 20. La pista sarà soggetto a forti

limitazioni al transito per pedoni e velocipedi. Eventuali attraversamenti potranno essere assistiti dal personale ai varchi. Partenza ed arrivo nella zona del 'Vittoria Beach', in via Lungomare ad Arma ed il giro di boa in zona Tre Ponti.

Al termine della corsa, la giornata proseguirà con l’evento musicale “RUN & SOUND – DJ SET by Monkey’s Radio”, un’occasione per festeggiare insieme e concludere la manifestazione in un clima di gioia e comunità. La partecipazione è aperta a tutti, fino a un massimo di 300 iscritti.