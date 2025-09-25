Maltempo: in arrivo temporali a 'macchia di leopardo', possibili eventi intensi nel corso del pomeriggio

Le condizioni di instabilità atmosferica continuano a interessare la Liguria, con possibili fenomeni temporaleschi localizzati nei prossimi giorni. Nella seconda parte della giornata odierna, nonostante ampie finestre soleggiate, potranno svilupparsi rovesci e temporali in prevalenza moderati. La Protezione Civile e ARPAL segnalano una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone: si tratta di eventi poco probabili ma possibili, in grado di scaricare oltre 35 mm di pioggia in meno di un’ora.

In queste ore, infatti, si stanno formando alcune piccole celle temporalesche in prevalenza sul Levante della nostra regione. Non è escluso che alcune potranno paventarsi anche sulla nostra provincia, appunto a 'macchia di leopardo'. Solo alcune zone saranno colpite da piovaschi che, in taluni casi, potranno essere piuttosto forti.

Questi fenomeni possono causare: allagamenti localizzati, soprattutto su strade asfaltate o lungo piccoli rii e canali di scolo, danni puntuali dovuti a raffiche di vento isolate, grandine, fulmini o trombe d’aria e piccoli smottamenti sul territorio. Va ricordato che la segnalazione di “bassa probabilità di temporali forti” non corrisponde a un’allerta gialla, ma implica comunque la necessità di adottare comportamenti prudenti.

La giornata di domani sarà caratterizzata da instabilità residua fino al pomeriggio, con fenomeni per lo più moderati. Anche in questo caso è prevista una bassa probabilità di temporali forti, con gli stessi possibili effetti di allagamenti localizzati, danni puntuali e smottamenti. Sabato la situazione resterà instabile su tutta la regione, a causa dell’avvezione di correnti umide meridionali. Sono attesi rovesci e temporali diffusi, generalmente di intensità moderata.