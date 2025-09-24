Sanremo: verso la conclusione i lavori di riqualificazione di Pian di Poma, il comune affida i lavori per il nuovo bar

Proseguono i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Pian di Poma a Sanremo. Dopo la realizzazione del nuovo edificio destinato a spogliatoi e bar, l’Amministrazione comunale ha avviato la fase di allestimento interno, ritenuta urgente e necessaria per garantire la piena funzionalità della struttura.

L’appalto principale non comprendeva infatti la fornitura degli arredi interni dei locali, ragione per cui il Comune è ora intervenuto con un affidamento diretto. L’operazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie, è stata effettuata nel rispetto del principio di rotazione e ha coinvolto un’impresa che non aveva mai lavorato per il Comune di Sanremo. La scelta è ricaduta sulla ditta Savaia Marcello, con sede a Cisano sul Neva, che ha presentato un preventivo ritenuto congruo dall’Amministrazione. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 28.932,30 euro.

Con questo passaggio si completa un tassello importante nel percorso di ammodernamento del Pian di Poma, destinato a diventare sempre più un punto di riferimento per lo sport cittadino e un luogo accogliente per atleti, tifosi e famiglie. L'impianto calcistico, lo ricordiamo è stato affidato alla Sanremese Calcio.