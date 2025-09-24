Pallamano, al Palasport di Bordighera va in scena il Memorial Delicati Silvano – Gazzoni Rinaldo (Puma)

Un evento sportivo in memoria di Silvano Delicati e Rinaldo Gazzoni, detto 'Puma', verrà proposto al Palasport E. Biancheri di Bordighera sabato 27 e domenica 28 settembre. Si tratterà di un torneo internazionale di pallamano, il Memorial Delicati Silvano – Gazzoni Rinaldo, che sarà riservato alle formazioni seniores maschili.

Cinque le squadre protagoniste della manifestazione, che si confronteranno in un intenso weekend di gare: ABC Bordighera, Val Pellice (TO), Vigevano (PV), Villefranche e OGC Nice. Il programma prevede partite dalle 10 di sabato alle 18 di domenica.

"Il Memorial vuole riportare in campo quelle che erano le caratteristiche di Silvano Delicati e Rinaldo ‘Puma’ Gazzoni, l’impegno e la visione da dirigenti, uniti alla passione e alla grinta che trasmettevano agli atleti" – spiegano i dirigenti, nonché amici di Silvano e Puma – "Valori che l’Abc Bordighera continua a portare avanti e a trasmettere alle nuove generazioni. La pallamano non è solo sport per noi ma è famiglia e amicizia".