Calcio. Serie D, tutto in sette minuti: Sanremese e Gozzano si dividono la posta, è 1-1 (foto)

SANREMESE-GOZZANO 1-1 (2' Djorkaeff, 7'Masetti)

SANREMESE: Gattuso, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Santanocito, Monticone, Cepele, Sambou, Andreis, Cipriani, Zagarese. A disp. Haderbache, Di Fino, Vindigni, Aceto, Nervino, Ferrante, Zocco, Tassone, Faurie. All. Moro.

GOZZANO: Aiolfi, Masetti, Gemelli, Bianchi, Pigato, Pavesi, Carollo, Di Giovanni, Monteleone, Dalmasso, Lettieri. A disp. Cuka, Sarpa, Casani, Pennati, Sangiorgio, Pallaro, Bertagnon, Hoxha, Loiacono. All. Lunardon.

ARBITRO: Tuderti di Reggio Emilia

Una Sanremese decimata dagli infortuni e dalle assenze gioca una discreta partita contro il Gozzano che raccoglie il primo punto del suo campionato al "Comunale": un 1-1 che si consuma nei primi minuti, col guizzo di Djorkaeff e la punizione di Masetti a finire sul tabellino. Matuziani che con tanti giovani creano poche occasioni pericolosi ma non subiscono molto: Gattuso però è decisivo con un'altra super paratona a metà ripresa su Dalmasso.

LA CRONACA DELLA PARTITA

2' Sanremese subito in vantaggio: Djorkaeff penetra centralmente come il coltello nel burro e dopo una lunga progressione bacia il palo col destro e batte Aiolfi

7' subito pari del Gozzano: fallo di Sambou su capitan Gemelli, punizione col sinistro velenoso di Masetti che trafigge Gattuso

14' premono gli ospiti: errore di Zagarese, servito libero sulla sinistra Bianchi che di sinistro trova una gran risposta di Gattuso

18' manovra lenta dei padroni di casa che devono far fronte a dieci assenze, formazione ampiamente rimaneggiata

24' Santanocito sbaglia un passaggio a centrocampo e consente a Bianchi di involarsi, l'assist per Pigato è buono ma l'attaccante calcia alle stelle

28' palla d'oro di Pavesi per Lettieri che si fa ipnotizzare da Gattuso da due passi

29' manovra biancazzurra timida, lo scambio tra Djorkaeff e Andreis porta quest'ultimo al tiro, angolato ma lento, facile la presa di Aiolfi

30' giallo a Monticone che atterra Lettieri che si stava involando

35' squadre che si stanno allungando, partita ancora apertissima

41' punizione fuori misura di Garcia

Termina senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

52' manovra più propositiva dei matuziani che arrivano al tiro con Andreis dai 25 metri, parecchio velleitario

56' Sangiorgio e Sarpa per Monteleone e Lettieri: iniziano i cambi per Lunardon

57' giallo per Zagarese

58' super paratona di Gattuso su Dalmasso. L'ha letteralmente tolta dall'angolino

60' Monticone prova l'eurogol da centrocampo, il suo destro era anche nello specchio ma Aiolfi non ha avuto particolari difficoltà

68' manovra generosa dei padroni di casa ma poco concreta

70' tiro di Sarpa deviato in corner, sugli sviluppi dall'angolo Sangiorgio impegna Gattuso

72' Pennati per Gemelli

75' cambia anche Moro: Aceto per Monticone e Zocco per Cipriani

81' tiro cross di Zocco, Aiolfi la vlocca direttamente oltre il fondo. Corner Sanremese

83' ci prova Pavesi ma il suo sinistro a incrociare è largo

89' Di Fino per Sambou

90' quattro minuti di recupero. Entra Vindigni per Zagarese

91' giallo a Pavesi

92' angolo Sanremese, fallo in attacco, punizione Gozzano

Finisce la partita