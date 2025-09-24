Calcio. Serie D, tutto in sette minuti: Sanremese e Gozzano si dividono la posta, è 1-1 (foto)

SANREMESE-GOZZANO 1-1 (2' Djorkaeff, 7'Masetti)
SANREMESE: Gattuso, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Santanocito, Monticone, Cepele, Sambou, Andreis, Cipriani, Zagarese. A disp. Haderbache, Di Fino, Vindigni, Aceto, Nervino, Ferrante, Zocco, Tassone, Faurie. All. Moro.
GOZZANO: Aiolfi, Masetti, Gemelli, Bianchi, Pigato, Pavesi, Carollo, Di Giovanni, Monteleone, Dalmasso, Lettieri. A disp. Cuka, Sarpa, Casani, Pennati, Sangiorgio, Pallaro, Bertagnon, Hoxha, Loiacono. All. Lunardon.
ARBITRO: Tuderti di Reggio Emilia
Una Sanremese decimata dagli infortuni e dalle assenze gioca una discreta partita contro il Gozzano che raccoglie il primo punto del suo campionato al "Comunale": un 1-1 che si consuma nei primi minuti, col guizzo di Djorkaeff e la punizione di Masetti a finire sul tabellino. Matuziani che con tanti giovani creano poche occasioni pericolosi ma non subiscono molto: Gattuso però è decisivo con un'altra super paratona a metà ripresa su Dalmasso.
LA CRONACA DELLA PARTITA
2' Sanremese subito in vantaggio: Djorkaeff penetra centralmente come il coltello nel burro e dopo una lunga progressione bacia il palo col destro e batte Aiolfi
7' subito pari del Gozzano: fallo di Sambou su capitan Gemelli, punizione col sinistro velenoso di Masetti che trafigge Gattuso
14' premono gli ospiti: errore di Zagarese, servito libero sulla sinistra Bianchi che di sinistro trova una gran risposta di Gattuso
18' manovra lenta dei padroni di casa che devono far fronte a dieci assenze, formazione ampiamente rimaneggiata
24' Santanocito sbaglia un passaggio a centrocampo e consente a Bianchi di involarsi, l'assist per Pigato è buono ma l'attaccante calcia alle stelle
28' palla d'oro di Pavesi per Lettieri che si fa ipnotizzare da Gattuso da due passi
29' manovra biancazzurra timida, lo scambio tra Djorkaeff e Andreis porta quest'ultimo al tiro, angolato ma lento, facile la presa di Aiolfi
30' giallo a Monticone che atterra Lettieri che si stava involando
35' squadre che si stanno allungando, partita ancora apertissima
41' punizione fuori misura di Garcia
Termina senza recupero il primo tempo
Inizia la ripresa
52' manovra più propositiva dei matuziani che arrivano al tiro con Andreis dai 25 metri, parecchio velleitario
56' Sangiorgio e Sarpa per Monteleone e Lettieri: iniziano i cambi per Lunardon
57' giallo per Zagarese
58' super paratona di Gattuso su Dalmasso. L'ha letteralmente tolta dall'angolino
60' Monticone prova l'eurogol da centrocampo, il suo destro era anche nello specchio ma Aiolfi non ha avuto particolari difficoltà
68' manovra generosa dei padroni di casa ma poco concreta
70' tiro di Sarpa deviato in corner, sugli sviluppi dall'angolo Sangiorgio impegna Gattuso
72' Pennati per Gemelli
75' cambia anche Moro: Aceto per Monticone e Zocco per Cipriani
81' tiro cross di Zocco, Aiolfi la vlocca direttamente oltre il fondo. Corner Sanremese
83' ci prova Pavesi ma il suo sinistro a incrociare è largo
89' Di Fino per Sambou
90' quattro minuti di recupero. Entra Vindigni per Zagarese
91' giallo a Pavesi
92' angolo Sanremese, fallo in attacco, punizione Gozzano
Finisce la partita