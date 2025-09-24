Calcio. Sanremese-Gozzano 1-1, Moro "Stiamo facendo dei miracoli". Quintieri "Raccolto meno di quello che meritavamo" (Video)

È un mister Davide Moro comprensibilmente agitato, nel post partita di un match che la Sanremese decimata dalle tante assenze ha portato a casa con un pari. Ne esce anche un siparietto concitato e, nonostante il cronista non debba sempre avere ragione ma cerchi solo di offrire uno spunto di discussione, dispiace constatare che il tecnico ci abbia visto nella domanda una malizia che non c'era. Anzi, si voleva far emergere come la squadra sia riuscita tra tante difficoltà a venirne fuori con un punto, che è assolutamente guadagnato.

A fare da eco alle parole dell'allenatore, il ds Simone Quintieri, che analizza il momento: la squadra sta facendo bene nonostante la coperta corta, e anche i giocatori più giovani chiamati ad aiutare si stanno comportando bene. La Sanremese, per Quintieri, finora ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato.