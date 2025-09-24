Calcio. Fiocco rosa in casa Sanremese: è nata Azzurra, la figlia di Fabrizio Prisco e Vittoria

Gli Irriducibili, cuore pulsante del tifo biancazzurro, celebrano con immensa gioia la nascita della piccola Azzurra, figlia del caro amico Fabrizio Prisco e della sua compagna di vita Vittoria.

Un evento che riempie di emozione tutta la famiglia della Sanremese Calcio, legata da anni di passione, sacrifici e condivisione. Per il gruppo, Fabrizio non è solo una persona amata, ma anche un professionista esemplare che ha contribuito con dedizione e competenza allo staff della squadra, vivendo intensamente ogni momento, dalle vittorie più esaltanti alle sfide più dure.

La nascita di Azzurra rappresenta un nuovo capitolo, una promessa di futuro che si intreccia con la storia del club e con l’affetto che unisce chi ne ha fatto parte. Come da tradizione, gli Irriducibili attendono la piccola al Museo della Sanremese per brindare alla sua venuta, come già accaduto per altri bambini che, fin dai primi giorni, hanno respirato l’amore per i colori biancazzurri. È un gesto simbolico, ma carico di significato: accogliere Azzurra nel mondo della Sanremese significa trasmettere valori, appartenenza e memoria.

Con il cuore colmo di felicità, il gruppo rivolge i più sinceri auguri ai novelli genitori, Fabrizio e Vittoria, affinché questa nuova avventura sia illuminata da sorrisi, scoperte e amore. Azzurra è già parte della nostra storia, e noi saremo qui, pronti a raccontarle cosa significa essere irriducibili.

