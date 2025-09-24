'Sanremo Cup-Memorial Tessitore': la pallavolo giovanile protagonista tra sport e turismo nel prossimo fine settimana

La Sanremo Cup – Memorial Dado Tessitore taglia il traguardo della 41ª edizione confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo ligure. Dopo il successo del test match maschile Cuneo–Cannes (3-1), disputato davanti a 700 spettatori a Imperia, la rassegna organizzata dalla Nlp Sanremo si prepara a dare spazio ai giovani con due tornei di altissimo livello.

Due weekend di volley giovanile

Il primo appuntamento sarà il torneo Under 16 femminile, in programma sabato e domenica prossimi al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo. Sei le formazioni al via: Club 76 UAlbavolley (Cn), alla prima partecipazione, e le liguri Cogovalle, Celle Varazze, Volley Team Finale, Golfo di Diana e Imperia Volley. Quindici le gare in cartellone, con le sfide decisive previste domenica pomeriggio. Due settimane più tardi, sabato 11 e domenica 12 ottobre, toccherà invece ai ragazzi con il torneo Under 15 maschile, che vedrà la partecipazione di otto club provenienti dal Nord Italia: Modena Volley, Univolley Carpi, Parello Torino, Cuneo, Allianz Diavoli Rosa Milano, Almevilla, La Bollente Acqui e Colombo Genova. I Diavoli Rosa, vice campioni d’Italia, inseguono il tris dopo i successi delle ultime due edizioni. La finale è fissata per domenica alle 16.30.

Sport, turismo e formazione

La manifestazione non è solo pallavolo giocata: con oltre dieci squadre ospitate nelle strutture ricettive cittadine e numerosi familiari al seguito, l’evento rappresenta anche un’opportunità di promozione turistica per Sanremo. Nel programma figurano inoltre momenti formativi: martedì 1° ottobre è previsto un corso sull’utilizzo del defibrillatore, organizzato con A&D Academy e valido come aggiornamento per dirigenti e tecnici.

Talenti e ospiti illustri

La Sanremo Cup è da sempre vetrina per giovani promesse: basti pensare a Luca Porro, due volte MVP a Sanremo e oggi protagonista con la Nazionale maggiore, o a Manuel Zlatanov, miglior schiacciatore nel 2022 e capitano dell’Italia campione del mondo U17.

Quest’anno i premi MVP saranno dedicati alla memoria di Enrico Chiavari, storico presidente della Nlp Sanremo, nel decennale della sua scomparsa. Non mancheranno ospiti di prestigio: confermata la presenza di Simone Parodi, sanremese doc e fresco di ritiro dopo una carriera ricca di successi tra club italiani, estero e nazionale.

Prospettive internazionali

La 41ª edizione, inserita nel calendario ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, guarda già al futuro: nel 2026 è previsto l’ingresso di squadre straniere per rendere il Memorial Tessitore sempre più internazionale e prestigioso.

Ingresso libero per il pubblico e aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui profili social della Nlp Sanremo e della Sanremo Cup.