Ventimiglia: la Bocciofila di Roverino applaude i protagonisti azzurri al Mondiale di Petanque

La Bocciofila Roverino festeggia i grandi successi ottenuti dalla spedizione italiana ai Campionati del Mondo di petanque, disputati a Roma dal 18 al 21 settembre scorsi. Il presidente della società, Massimo Ambesi, insieme al Consiglio Direttivo e a tutti i soci, ha voluto esprimere orgoglio e vicinanza agli azzurri, sottolineando come tra i protagonisti figurino tre volti ben noti a Roverino.

Spicca innanzitutto la straordinaria impresa di Diego “l’alieno” Rizzi, che ha conquistato il titolo mondiale nella prova individuale, confermandosi uno dei fuoriclasse assoluti della disciplina. Accanto a lui, applausi anche per Alessio “Lu re” Cocciolo, capace di salire sul podio con la medaglia di bronzo nella prova a coppie in tandem proprio con Rizzi. A completare il trio roverinese c’era infine Riccardo “il Capa” Capaccioni, chiamato a guidare la spedizione azzurra nel ruolo di coach.

“Questi risultati sono linfa vitale per il movimento della petanque in Italia, ma anche per la continua crescita della nostra società” ha commentato il presidente Ambesi al termine della rassegna iridata. Un segnale forte per uno sport in costante crescita, che a Roverino può contare su tradizione, passione e campioni capaci di lasciare il segno anche sul palcoscenico mondiale.