Judo e benessere, workshop con esperti a Ventimiglia: special guest il campione olimpico Pino Maddaloni (Foto e video)

Judo, sport, social, scienza, cultura e salute al centro del workshop ‘Il benessere e la tutela degli atleti e delle atlete: valorizzare la crescita personale, il rispetto e l’inclusione’ proposto, nel pomeriggio odierno, in sala consiliare dal Judo Club Ventimiglia in occasione della manifestazione ‘Judo360°: sport, scienza e cultura’.

Atleti e cittadini hanno potuto ascoltare, dopo i saluti istituzionali, gli interventi di diversi esperti: Andrea Cartotto si è soffermato sull'educazione digitale parlando di ‘Anche in rete, scendi in campo! Allena te stesso a raccontare online chi sei davvero’; Katya Iannucci si è focalizzata sulla psicologia dello sport parlando di ‘Benessere e prestazione nei giovani agonisti: quale il ruolo dell’allenatore?’; l'avvocato Marco Todaro ha approfondito gli aspetti legali parlando de ‘Il rispetto nello sport: il rapporto tra arbitro e atleta’ mentre il dottor Stefano Beschi ha affrontato alimentazione e nutrizione parlando di ‘Alimentazione e supplementazione nel judo: oltre la gestione del peso’. Infine, è intervenuto il campione olimpico di judo Pino Maddaloni che ha portato la sua preziosa testimonianza sportiva e personale. Un talento incredibile, un atleta predestinato a grandi successi, esempio di come un sogno possa essere realizzato con grande impegno, fatica e dedizione anche se si parte dalla periferia più svantaggiata. Nonostante diversità e fatiche ha, infatti, ottenuto vittorie diventando campione, allenatore, arbitro e consigliere dirigente federale FIJLKAM.

L’iniziativa, per la sua finalità sociale, culturale, sportiva e scientifica, ha ricevuto il patrocinio di Regione Liguria; comune di Ventimiglia; FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali); CONI Comitato Regionale Liguria; Scuola Regionale dello Sport del CONI Liguria e Comitato Regionale FIJLKAM Liguria settore Judo. "Si apre oggi una due giorni di sport, scienza e cultura. L'obiettivo del convegno è far capire ad atleti, genitori e docenti che lo sport è stile di vita, promotore di benessere e di salute" - dice Antonella Iannucci dello Judo Club Ventimiglia - "‘Judo360°: Sport, Scienza e Cultura’ è una festa nella festa, infatti, è un'occasione anche per celebrare la ricorrenza dei 25 anni dalla vittoria di Pino Maddaloni ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, l’indimenticabile medaglia d’oro che commosse tutti gli italiani e che tutta l’Italia festeggiò”.

Un incontro presentato dal giornalista Renzo Balbo. "La presenza di Pino Maddaloni dà lustro alla città" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Inoltre, la volontà delle associazioni del territorio di far parte di eventi importanti e di alta levatura permette di essere una città internazionale. Domenica vi sarà la festa dello sport. C'è molto entusiasmo e abbiamo avuto anche molti sponsor che ci daranno una mano. Sarà, dunque, una grande edizione. Questa iniziativa ci permette, già oggi, di lanciare l'evento di domenica prossima che vuole essere un momento di confronto, dialogo e socialità per chi non pratica sport. Sarà un'opportunità di iniziare un percorso sportivo, che non è solo competizione e combattimento ma è un modo sano di integrarsi nella società. La presenza di Maddaloni oggi rafforza quello che deve essere l'impegno di tutte le istituzioni e delle associazioni sportive: includere chi magari non ha la possibilità di essere incluso, motivo per cui abbiamo cercato di creare anche un bando per dare la possibilità alle famiglie che non hanno la possibilità economica di far iscrivere i propri ragazzi nelle società sportive. Abbiamo utilizzato dei fondi che ci sono stati donati da un lascito, che abbiamo rintrodotto nel bilancio comunale, che abbiamo destinato a colmare il gap tra chi ha la possibilità e chi non ce l'ha di fare sport, perché deve essere un momento di inclusione. E' un'iniziativa che abbiamo voluto intraprendere e che ha dato dei buoni risultati. Grazie agli sponsor abbiamo a disposizione 32mila euro, che verranno utilizzati per organizzare la festa dello sport, quello che verrà risparmiato, entro l'anno, verrà messo a disposizione per un bando per dare un contributo annuale per il mantenimento di tutte le associazioni sportive di Ventimiglia in base ai risultati, agli iscritti e alla partecipazione agli eventi pubblici".

"La presenza di Pino Maddaloni è fondamentale perché apre la settimana dedicata allo sport che sboccerà domenica con la festa dello sport in piazza del comune a partire dalle 10" - aggiunge l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro - "Abbiamo una serie di appuntamenti trasversali e la possibilità di affrontare questo workshop con tematiche non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche culturale e sociale. Desidero ringraziare gli organizzatori e i genitori dei ragazzi. Dietro al sacrificio di un ragazzo che pratica questo sport c'è anche il sacrificio dei genitori che portano il ragazzo agli allenamenti e alle gare".

"Sono molto legato allo sport in generale, ma in particolare al judo, perché per noi è stata per anni una grande famiglia" - afferma l'assessore regionale Luca Lombardi - "Prima dei grandi risultati si raggiungono altri tipi di risultati: l'inclusione tra gli atleti e il passaggio di determinati valori. L'obiettivo è fare gruppo e di portare avanti il mondo dello sport. Tutti ricordiamo la vittoria di Pino Maddaloni ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, un evento che abbiamo festeggiato tutti anche chi non pratica questo sport. Sicuramente Maddaloni parlerà dei valori che sono legati al judo e alla sua cultura. Regione Liguria è regione europea dello sport quest'anno. Porto i saluti del presidente Bucci e dell'assessore Ferro e, inoltre, ringrazio tutti i relatori presenti e gli organizzatori di questo workshop".

"Il prefetto ci teneva a portare il suo saluto e il compiacimento per questo tipo di iniziative" - afferma il viceprefetto Francesco Cardellicchio - "Sono eventi in cui vengono affermati e ribaditi i valori fondanti del vivere civile. Lo sport è un laboratorio di civiltà, è una palestra di vita dove ci si allena non solo per la vittoria ma anche per la gestione delle emozioni che la vita ci offre, come la frustrazione e la perdita, del rispetto delle regole e della competitività leale".

"Ho accettato con entusiasmo questo invito da parte del comune di Ventimiglia che sta facendo un sacco di progetti per i quali abbiamo deciso di dare una mano" - dichiara Massimo Zorniotti, delegato provinciale del Coni - "Ritengo che il sociale sia importante, che bisogna lavorare dove c'è poca possibilità di fare sport e contribuire alle attività sportive".

"Sono un'ex judoka" - svela la dottoressa Laura Patrignani dell'ufficio scolastico regionale - "Il judo è considerato uno sport individuale perché è uno contro uno ma io mai mi sono sentita sola. Ogni volta che avevo un combattimento da fare non ero mai sola perché c'era tutta la famiglia del judo che faceva il tifo per me. Auguro a tutti i ragazzi di partecipare con gioia a questo sport".

Domani mattina, il 24 settembre, alle 9.30 il campione olimpico di judo Pino Maddaloni incontrerà le scuole nel teatro comunale di Ventimiglia mentre alle 17 nella palestra dello Judo Club Ventimiglia incontrerà gli atleti con i quali farà un 'Meet&greet" e una masterclass.