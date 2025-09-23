 / Sport

Calcio giovanile. Pareggio per la Juniores dell'Ospedaletti, seconda vittoria in due gare per l'Under 15 orange

Grazie al successo interno contro l'Oneglia i ragazzi allenati da Marco Anzalone sono a punteggio pieno

Calcio giovanile. Pareggio per la Juniores dell'Ospedaletti, seconda vittoria in due gare per l'Under 15 orange

Seconda giornata di campionato all’insegna del gol per la Juniores orange che, con la rete di Cascone e la doppietta di Lazri, ha pareggiato 3-3 contro il Multedo. I ragazzi di mister Fabio Luccisano salgono così a 4 punti in classifica.
Seconda vittoria in due partite per i Giovanissimi Regionali Under15, che hanno superato al ‘Ciccio Ozenda’ l’Oneglia con la rete di Perato e la doppietta di Aschero.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale
Ospedaletti - Multedo 3-3
Marcatori: Cascone, Lazri (2)
Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Valente, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Grillo, 7 Turrini, 8 De Luca, 9 Bini, 10 Lazri, 11 Cascone
A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Zandonà, 14 Giordano, 15 Magnani, 16 Coppola, 17 Dos Santos, 18 Lanteri, 19 Micaroni
Allenatore: Fabio Luccisano

Giovanissimi Regionali Under15
Ospedaletti - Oneglia 3-0
Marcatori: Aschero (2), Perato
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Alioui A., 14 La Rosa, 15 Siffredi, 16 Ragazzoni, 17 Laabioua, 18 Tagliatini, 19 Asciutto, 20 Orlando
Allenatore: Marco Anzalone

