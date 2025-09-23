Calcio giovanile. Pareggio per la Juniores dell'Ospedaletti, seconda vittoria in due gare per l'Under 15 orange

Seconda giornata di campionato all’insegna del gol per la Juniores orange che, con la rete di Cascone e la doppietta di Lazri, ha pareggiato 3-3 contro il Multedo. I ragazzi di mister Fabio Luccisano salgono così a 4 punti in classifica.

Seconda vittoria in due partite per i Giovanissimi Regionali Under15, che hanno superato al ‘Ciccio Ozenda’ l’Oneglia con la rete di Perato e la doppietta di Aschero.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Multedo 3-3

Marcatori: Cascone, Lazri (2)

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Valente, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Grillo, 7 Turrini, 8 De Luca, 9 Bini, 10 Lazri, 11 Cascone

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Zandonà, 14 Giordano, 15 Magnani, 16 Coppola, 17 Dos Santos, 18 Lanteri, 19 Micaroni

Allenatore: Fabio Luccisano

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti - Oneglia 3-0

Marcatori: Aschero (2), Perato

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Alioui A., 14 La Rosa, 15 Siffredi, 16 Ragazzoni, 17 Laabioua, 18 Tagliatini, 19 Asciutto, 20 Orlando

Allenatore: Marco Anzalone