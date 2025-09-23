Judo e benessere, workshop con esperti a Ventimiglia: special guest il campione olimpico Pino Maddaloni (Foto e video)

Sport, scienza e salute al centro del workshop ‘Il benessere e la tutela degli atleti e delle atlete: valorizzare la crescita personale, il rispetto e l’inclusione’ proposto in sala consiliare dal Judo Club Ventimiglia in occasione della manifestazione ‘Judo360°: sport, scienza e cultura’.

Atleti e cittadini hanno potuto ascoltare, dopo i saluti istituzionali, gli interventi di diversi esperti: Andrea Cartotto si è soffermato sull'educazione digitale parlando di ‘Anche in rete, scendi in campo! Allena te stesso a raccontare online chi sei davvero’; Katya Iannucci si è focalizzata sulla psicologia dello sport parlando di ‘Benessere e prestazione nei giovani agonisti: quale il ruolo dell’allenatore?’; l'avvocato Marco Todaro ha approfondito gli aspetti legali parlando de ‘Il rispetto nello sport: il rapporto tra arbitro e atleta’ mentre il dottor Stefano Beschi ha affrontato alimentazione e nutrizione parlando di ‘Alimentazione e supplementazione nel judo: oltre la gestione del peso’. Infine, è intervenuto il campione olimpico di judo Pino Maddaloni che ha portato la sua preziosa testimonianza sportiva e personale. Un talento incredibile, un atleta predestinato a grandi successi, esempio di come un sogno possa essere realizzato con grande impegno, fatica e dedizione anche se si parte dalla periferia più svantaggiata. Nonostante diversità e fatiche ha ottenuto vittorie diventando campione, allenatore, arbitro e consigliere dirigente federale FIJLKAM.

L’iniziativa, per la sua finalità sociale, culturale, sportiva e scientifica, ha ricevuto il patrocinio di Regione Liguria; Comune di Ventimiglia; FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali); CONI Comitato Regionale Liguria; Scuola Regionale dello Sport del CONI Liguria e Comitato Regionale FIJLKAM Liguria settore Judo. "L'obiettivo del convegno è far capire a atleti, genitori e docenti che lo sport è stile di vita, promotore di benessere e di salute" - dice - "‘Judo360°: Sport, Scienza e Cultura’ è una festa nella festa, infatti, è un'occasione per celebrare la ricorrenza dei 25 anni dalla vittoria di Pino Maddaloni ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, l’indimenticabile medaglia d’oro che commosse tutti gli italiani e che tutta l’Italia festeggiò”.

Domani mattina alle 9.30 il campione olimpico di judo Pino Maddaloni incontrerà le scuole nel teatro comunale mentre alle 17 nella palestra del Judo Club Ventimiglia incontrerà gli atleti con i quali farà un 'Meet&greet" e una masterclass.