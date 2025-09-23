 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 10:35

E' morto Corrado Angeloni, assicuratore ed ex portiere ed allenatore della Carlin's Boys degli anni '70 e '80

Uomo che si è sempre contraddistinto per correttezza, gentilezza e generosità

E’ morto all’ospedale di Imperia Corrado Angeloni, assicuratore di Sanremo e molto conosciuto anche nel mondo del calcio per aver giocato negli anni ’70 ed anche allenato nella Carlin’s Boys, storica società matuziana. E' stato anche presidente provinciale della Figc.

Aveva 74 anni e si è sempre contraddistinto per correttezza, gentilezza e generosità, Angeloni è sempre stato pronto ad aiutare e collaborare. Angeloni lascia la moglie Maria Pia ed il figlio Claudio.

“Porgiamo le condoglianze ai familiari e agli amici di Corrado” scrive l'associazione Progetto Comune Sanremo e Taggia. Alle condoglianze si unisce anche chi scrive che, in gioventù ha avuto l'onore di essere allenato da lui. "Ciao Corrado è grazie di tutto".

Carlo Alessi

