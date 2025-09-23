 / Arma Taggia Valle Argentina

Arma Taggia Valle Argentina | 23 settembre 2025, 16:16

Monkey’s Radio sostiene “Gli Amici di Colombo” in occasione di Rise & Run – corsa per la salute mentale

Dalle ore 17 alle 19, Monkey’s Radio sarà presente con il dj Altin Boci e la speaker Claudia Paglialunga

Monkey’s Radio sostiene “Gli Amici di Colombo” in occasione di Rise &amp; Run – corsa per la salute mentale

Monkey’s Radio sarà media partner di Rise & Run, la corsa benefica in programma sabato 27 settembre ad Arma di Taggia. L’evento, organizzato da “Gli Amici di Colombo”, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere progetti dedicati alla salute mentale nella provincia di Imperia. I fondi raccolti finanzieranno servizi gratuiti di ascolto psicologico promossi dall’ODV.

Dalle ore 17 alle 19, Monkey’s Radio sarà presente con il dj Altin Boci e la speaker Claudia Paglialunga, che accompagneranno i partecipanti durante tutta la corsa. A seguire, dalle 19:30 alle 22:30, l’evento proseguirà con Run & Sound, il nostro dj set nella piazzetta di fronte a Vittoria Beach.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium