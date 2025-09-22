Ventimiglia, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della palestra Ex-GIL

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha dato il via libera tecnico al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria degli spazi interni della palestra Ex-GIL. L’intervento, dal valore complessivo di 518.140 euro – di cui oltre 391 mila destinati ai lavori – sarà candidato al bando “Sport Missione Comune”, promosso dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per l’Istituto del Credito Sportivo Culturale, con riferimento all’annualità 2025 e successive.

Si tratta di un passo significativo nella strategia dell’Amministrazione volta alla valorizzazione e alla messa in sicurezza delle strutture sportive cittadine, con particolare attenzione ai giovani e alle realtà associative del territorio.

“Come promesso nella recente riunione con le associazioni sportive – sottolinea il sindaco Flavio Di Muro – questa Amministrazione non intende celebrare la festa dello sport in un giorno solo, ma impegnarsi per lo sport tutto l’anno e in tutti i contesti. Il progetto di riqualificazione complessiva della palestra Ex-GIL segue l’intervento sulla caldaia effettuato a inizio mandato e si integra con il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio antistante, che restituirà un’immagine più decorosa all’intero quartiere”.

Il vicesindaco Marco Agosta evidenzia invece i contenuti tecnici dell’intervento: “Nella palestra Ex-GIL prevediamo di recuperare e ripristinare al meglio gli spazi comuni, sostituire le attrezzature esistenti, rifare l’impianto di riscaldamento e raffreddamento, oltre alla sostituzione degli infissi e della pavimentazione. Continuiamo così la programmazione dell’Amministrazione sulla riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici sportivi”.

Con questo progetto, l’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di investire nello sport come elemento centrale della vita cittadina, non solo per favorire l’attività agonistica ma anche come spazio di aggregazione sociale e di crescita per le nuove generazioni.