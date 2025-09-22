PSV - NG Team di Vallecrosia, Samuele Mistretta rimonta all'All-Enduro 2025 (Foto e video)

"Samuele Mistretta, dopo una stagione interessante e una vacanza fuori dall'ordinario, riparte con il circuito nazionale enduro dove a Biella conferma la posizione nella categoria Allievi nel circuito nazionale All Enduro" - fa sapere la PSV Ng Team Don Bosco Vallecrosia - "Dopo una settimana un po' burrascosa dal punto di vista dei recuperi, il rider della PSV NG Team di Vallecrosia, essendo consapevole della posizione non troppo soddisfacente nel prologo, rimonta posizione su posizione sulle due prove speciali successive e dimostra con tempo di 14'10"328 che è ben presente sugli obiettivi di stagione già comunque confermati con il team".

"Ora è prevista una breve pausa per un buon recupero, sostanziale dopo competizioni che lo hanno portato fuori Liguria tutto l'anno ma che volere o volare portano Samuele a pensare all'imminente campionato italiano" - dice la PSV Ng Team Don Bosco Vallecrosia.