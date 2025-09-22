 / Sport

Petanque, Diego Rizzi è campione del mondo. Perri: "Un orgoglio immenso per Vallecrosia"

"Non solo ha portato in alto il nome dell’Italia ma ha fatto conoscere in tutto il mondo la nostra Vallecrosia", dice il sindaco

"Un orgoglio immenso per Vallecrosia!" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri commentando il risultato di Diego Rizzi, che è diventato campione del mondo di petanque.

"Come sindaco e come cittadino, sono profondamente fiero di celebrare Diego Rizzi, nostro straordinario concittadino, che è diventato campione del mondo di petanque ancora una volta" - afferma il primo cittadino - "Diego non solo ha portato in alto il nome dell’Italia ma ha fatto conoscere in tutto il mondo la nostra Vallecrosia, terra che ha visto nascere e crescere il suo talento. La petanque, disciplina tanto cara al Ponente Ligure e alla vicina Costa Azzurra, trova in lui un ambasciatore d’eccellenza".

"A Diego vanno i complimenti di cuore per i sacrifici, la dedizione e i risultati raggiunti" - dichiara Perri - "E' l’esempio concreto di come passione, impegno e amore per le proprie radici possano portare a traguardi straordinari. Grazie per averci resi tutti così orgogliosi!".

