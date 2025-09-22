Petanque, Diego Rizzi è campione del mondo. Perri: "Un orgoglio immenso per Vallecrosia"

"Un orgoglio immenso per Vallecrosia!" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri commentando il risultato di Diego Rizzi, che è diventato campione del mondo di petanque.

"Come sindaco e come cittadino, sono profondamente fiero di celebrare Diego Rizzi, nostro straordinario concittadino, che è diventato campione del mondo di petanque ancora una volta" - afferma il primo cittadino - "Diego non solo ha portato in alto il nome dell’Italia ma ha fatto conoscere in tutto il mondo la nostra Vallecrosia, terra che ha visto nascere e crescere il suo talento. La petanque, disciplina tanto cara al Ponente Ligure e alla vicina Costa Azzurra, trova in lui un ambasciatore d’eccellenza".

"A Diego vanno i complimenti di cuore per i sacrifici, la dedizione e i risultati raggiunti" - dichiara Perri - "E' l’esempio concreto di come passione, impegno e amore per le proprie radici possano portare a traguardi straordinari. Grazie per averci resi tutti così orgogliosi!".