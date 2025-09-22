Ottimo settimo posto per Kevin Liguori con il Goats Racing Team alla 'The24' di Ottobiano

Grande prestazione per il sanremese Kevin Liguori che, insieme al Goats Racing Team, ha conquistato un brillante settimo posto assoluto nella The24, la prestigiosa gara Endurance di 24 ore disputata lo scorso weekend (13-14 settembre) sul circuito internazionale di Ottobiano Motorsport (Pavia). La competizione, che ha visto al via 40 team, oltre 200 piloti e 10 diverse nazionalità, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per le gare di resistenza. Per il Goats Racing Team si trattava del debutto in una sfida così impegnativa e il risultato ottenuto conferma l’ottimo lavoro svolto da tutto il gruppo.

Il weekend si è aperto con prove libere e qualifiche combattute. Grazie a un colpo di classe del milanese Alessandro Grilli, il team è riuscito a conquistare la seconda posizione in griglia, a pochi millesimi dalla pole. La partenza non è stata semplice: qualche contatto nelle prime curve ha costretto la squadra a cedere posizioni, ma la determinazione non è mancata e i piloti hanno mantenuto un ritmo costante restando agganciati al gruppo di testa. Con il calare della sera è stato il turno di Kevin Liguori, che ha disputato stint solidi e precisi, mantenendo un passo veloce e regolare, fondamentale per tenere il Goats Racing Team nelle zone alte della classifica.

"Le Endurance di 24 ore sono sempre speciali – racconta Liguori – per me questa è la quarta e ogni volta mi rendo conto di quanto sia necessario un lavoro di squadra unico, imparagonabile con qualsiasi altra gara. Per essere alla prima esperienza come team, aver chiuso settimi è un risultato fantastico. Se avessimo evitato un piccolo errore, saremmo potuti arrivare sesti, ma abbiamo gestito bene tutte le situazioni, anche quelle impreviste". Il pilota sanremese ha inoltre voluto ringraziare il supporto del team manager in pista: "Purtroppo il nostro responsabile principale non era presente per motivi di salute, ma Kevin Piazzoli, pilota del team momentaneamente non impegnato in gara, è stato fondamentale. Ha fatto l’impossibile per coordinare tutto e tenerci sempre concentrati".

Archiviata la The24 con un bilancio più che positivo, ora lo sguardo è già rivolto al prossimo e ultimo appuntamento stagionale. Liguori sarà infatti protagonista il 25-26 ottobre a Siena, per la gara conclusiva dei campionati R-One e R-Max, dove si giocherà la possibilità di conquistare il secondo posto assoluto in classifica. "Ora è il momento di spingere fino in fondo" conclude il pilota sanremese, pronto a dare battaglia nell’ultima tappa della stagione.