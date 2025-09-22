Da venerdì a domenica prossimi Sanremo ospita il grande stage di karate con il maestro Mirko Saffioti

Si avvicina un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arti marziali: venerdì, sabato e domenica prossimi Sanremo sarà teatro di un prestigioso stage guidato dal maestro Mirko Saffioti, ex atleta della Nazionale e pluricampione del mondo di karate Shotokan tradizionale. L’evento, organizzato in collaborazione con i tecnici dell’Accademia Karate Taiji Qigong Sanremo, offrirà un programma intenso e formativo, dedicato ad atleti dal livello di cintura verde in su, suddivisi in gruppi in base alla preparazione.

Il via è fissato per venerdì, dalle 18 alle 20, con la presentazione ufficiale dello stage presso la Sala dei Frati Cappuccini in Via dei Cappuccini 52. Saranno presenti il maestro Saffioti, gli organizzatori e i tecnici, per un dibattito sul valore sociale delle arti marziali nella società di oggi. La giornata di sabato si svolgerà nel suggestivo Padiglione di Villa Ormond. Dopo il ritrovo alle 9.30, il programma prevede:

Ore 10.00 – 12.00: sessione dedicata ai kata Heian, con particolare attenzione all’educazione motoria.

Ore 12.00 – 14.00: pausa rinfresco offerta dall’Accademia Karate.

Ore 14.00 – 16.30: approfondimento sui kata Sentei.

Il percorso formativo proseguirà nella mattinata di domenica, dalle 9.30 alle 12.00, sempre a Villa Ormond, con un focus sui kata fondamentali. Il costo di partecipazione è di 70 euro per l’intero weekend, 50 euro per la sola giornata di sabato e 30 euro per la domenica. Con questo evento esclusivo, Sanremo diventa ancora una volta punto di riferimento per le arti marziali, offrendo agli atleti l’opportunità di crescere tecnicamente e di riflettere sul valore educativo e sociale del karate.