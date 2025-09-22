Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria: la Virtus Sanremese espugna Andora e vola agli ottavi

La Virtus Sanremese conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro l’Andora e certifica il primo posto nel gruppo 2 di Coppa Liguria, accedendo con pieno merito agli ottavi di finale. Il successo, maturato al termine di una gara intensa e spettacolare, ha messo in luce la superiorità tecnica e tattica della formazione allenata da mister Prunecchi, capace di imporsi per 4-2 con una prova convincente in tutti i reparti.

La partita si è aperta con una Virtus aggressiva e propositiva, che ha preso subito il controllo del gioco. Al 18’ è arrivato il vantaggio firmato da Schillaci, bravo a finalizzare una manovra corale. Solo due minuti dopo, Erik Crudo ha raddoppiato con una splendida azione personale coast to coast, applaudita anche dai tifosi di casa.

L’Andora ha reagito con orgoglio e al 33’ ha accorciato le distanze sfruttando un errore difensivo. Nella ripresa, i padroni di casa hanno trovato il pareggio al 61’ con un gran tiro dalla distanza del numero 7, dimostrando carattere e qualità.

Ma la Virtus non ha perso lucidità: al 69’ e all’88’ Pablo Alvarez ha firmato una doppietta decisiva, riportando gli ospiti avanti e chiudendo i conti. Una vittoria meritata, che conferma la crescita della Virtus Sanremese e la sua ambizione di proseguire il cammino in Coppa Liguria.

Da segnalare anche la buona prova dell’Andora, capace di rendere meno amara la sconfitta con due gol di pregevole fattura e alcuni elementi di grande prospettiva.

La Virtus guarda ora con fiducia agli ottavi, consapevole di avere le carte in regola per continuare a sognare.