Arti marziali. Judo Club Simonazzi Bordighera, tre podi nei Cadetti al Torneo "Carla Patrone" di Spotorno

Domenica 21 settembre 2025, Spotorno ha ospitato il Torneo “Carla Patrone”, manifestazione regionale organizzata dallo Yama Arashi che ha richiamato numerosi atleti da tutta la Liguria.

Tra le società partecipanti, il Judo Club Simonazzi di Bordighera ha lasciato il segno grazie alle ottime prestazioni dei suoi tre rappresentanti nella classe Cadetti, confermando la qualità del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei suoi giovani judoka.

Francesco Quaglia, in gara nella categoria 66 kg, ha conquistato un meritato terzo posto, mostrando grande grinta e determinazione in ogni incontro. La sua prova, caratterizzata da lucidità tattica e spirito combattivo, ha confermato il suo potenziale e la sua capacità di affrontare avversari di livello.

Alessia Calimera ha raggiunto il secondo gradino del podio, nonostante non fosse al meglio della forma fisica. La sua tenacia e la costanza dimostrata sul tatami hanno premiato l’impegno e la dedizione che da tempo la contraddistinguono, regalando alla squadra un risultato di valore.

A chiudere la giornata in trionfo è stata Francesca Lanzafame, che ha conquistato il primo posto con una prestazione impeccabile. La giovane atleta ha saputo imporsi con sicurezza e tecnica, dominando la sua categoria e confermando il suo talento in continua evoluzione.

Il Judo Club Simonazzi, anche in trasferta, ha dimostrato compattezza e spirito di gruppo, valori che vanno oltre il risultato sportivo e che si riflettono nell’atteggiamento dentro e fuori dal tatami. L’intera squadra merita un grande applauso per l’impegno e la passione con cui affronta ogni competizione.

Con l’inizio della nuova stagione, i corsi del Judo Club Simonazzi sono ripartiti per tutte le età, con particolare attenzione ai più piccoli. Le lezioni si tengono ogni lunedì, giovedì e sabato, mentre gli altri giorni sono dedicati agli allenamenti delle diverse categorie. Un invito aperto a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina, fatta di rispetto, tecnica e crescita personale.

Sul tatami, ogni giorno, si costruisce qualcosa di più di una semplice vittoria.