Coppa Liguria, il Ventimiglia supera il Camporosso nella ripresa: ora attende l’esito del confronto con l’Ospedaletti

Il Ventimiglia per assicurarsi il passaggio del turno eliminatorio per accedere agli ottavi della Coppa Liguria, avrebbe dovuto vincere largamente contro il Camporosso che pur avendo un punto in meno in classifica avrebbe avuto tutte le possibilità per fare lo " sgambetto " ai ventimigliesi, favoriti per il successo finale, I granata sono riusciti ad avere la meglio sui rossoblù solo nella ripresa dove sono riusciti a segnare le reti che hanno sancito il risultato finale. Infatti, nel primo tempo, pur avendo avuto il controllo della gara, i frontalieri subivano sulla fascia sinistra le veloci incursioni degli avanti ospiti creando qualche difficoltà al reparto arretrato. Poche azioni di rilievo nei primi 45' con conclusioni sul fondo da ambo le parti con Sparma e Bacigaluppi da una parte e Luci, Calvini e Boussaha dall'altra.



A inizio di ripresa, il Ventimiglia la sblocca con Gambacorta che centrava l'angolo alto. Al 4' una girata a rete di Sparma a cui rispondeva Nicodemo respingendo il tiro.Da una punizione di Addiego ( 11'),si creava una mischia nell'area ospite e da una deviazione del portiere, la palla colpiva la traversa. Al 26' il raddoppio con azione insistita di Lodovici che batteva il portiere sul primo palo. Al 38' da segnalare una clamorosa traversa colpita da Gambacorta in giravolta e un minuto prima del fischio finale, al 50', l'arbitro assegnava un rigore al Ventimiglia per una trattenuta su Romeo lanciato a rete. Bertone s'incaricava del tiro dal dischetto spiazzando Nicodemo. Questa rete , realizzata all'ultimo minuto, consente al Ventimiglia di attendere chi passerà al turno successivo; in quanto con l'Ospedaletti hanno terminato in perfetta parità sia di punti che di differenza reti.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Addiego, Biffi, Rotella, Cassini, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Bacigaluppi. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Cariello, Ierace, Bertone, Romeo, Lodovici.

CAMPOROSSO: Nicodemo, Cecconi, Comi, Oliveri, Gentile, Monteleone, Santoianni, Gibelli, Boussaha, Luci, Calvini. Allenatore: Predoti. Sono subentrati: Aloi, Pilia.



Arbitro: Federico Mantero di Savona.