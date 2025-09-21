Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Festa del gol al ‘Ciccio Ozenda’, l’Ospedaletti chiude il girone con un 6-0 al Bordighera

Sei gol al Bordighera Sant’Ampelio e ora l’attesa per la decisione della Federazione per sapere se il cammino in Coppa Liguria proseguirà oppure no.

Il 6-0 del ‘Ciccio Ozenda’ proietta l’Ospedaletti in vetta al Girone 1 di Coppa, a pari merito con il Ventimiglia a quota 7 punti e in perfetta parità anche per quanto riguarda differenza reti, reti segnate e reti subite. Ora, quindi, la palla passa alla Federazione che nelle prossime ore dovrà stabilire i criteri per delineare la classifica finale del girone.

Intanto i ragazzi di mister Fabio Luccisano hanno liquidato la pratica Bordighera Sant’Ampelio con una prestazione sontuosa.

A inizio gara Ilias El Kamli e Russo fanno le prove generali colpendo una traversa a testa, poi Saih apre le danze al 28’ insaccando in rete sul secondo palo su cross di Salmaso. Il raddoppio arriva al 43’ con Rosso che colpisce a rete di testa su calcio d’angolo battuto dal solito Salmaso.

Nella ripresa l’Ospedaletti arrotonda il risultato. Al minuto 72 Ilias El Kamli mette a sedere una serie di avversari, compreso il portiere, e deposita la sfera in rete. Il poker lo cala Rotolo che al 75’ realizza il calcio di rigore concesso dal direttore di gara per l’atterramento di Ilias El Kamli in area. A dieci minuti dal termine Rotolo firma la sua personale doppietta mettendo all’incrocio un calcio di punizione e, infine, chiude i conti Mohamed El Kamli all’ultimo minuto di gioco segnando sul lancio lungo di Sartori.

“Una buona prestazione come a Ventimiglia, ma siamo stati più bravi sotto porta a fare gol - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - anche oggi abbiamo cambiato parecchi giocatori e quelli che hanno giocato hanno risposto bene. Andiamo avanti con il gruppo e prepariamo la partita di esordio contro il Dego, non sarà facile anche perché avremo tanti squalificati e giocheremo su un campo difficile. Prepariamo la partita con voglia e determinazione”.

Ospedaletti - Bordighera Sant’Ampelio 6-0

Marcatori: 28’ Saih, 43’ Rosso, 72’ El Kamli I., 75’ (r) e 80’ Rotolo, 90’ El Kamli M.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli (50’ 12 Gallo), 2 Bacciarelli, 3 Cordì (50’ Pallanca), 4 Russo (50’ 13 Sartori), 5 Rosso, 6 Saih, 7 El Kamli I., 8 Molinari (65’ 17 Turrini), 9 Calderone (45’ 16 El Kamli M.), 10 Rotolo, 11 Salmaso

A disposizione: 12 Gallo, 14 Grifo, 15 Ambesi, 19 Ferrari

Allenatore: Fabio Luccisano

Bordighera Sant’Ampelio: 1 Asciutto, 2 Fazzari, 21 Praticò (45’ 11 Giovinazzo), 6 Arena, 7 Scali (67’ 29 Cardinale), 8 Cianci, 14 Agostino (60’ 4 Andrenacci), 15 Cento, 16 Morano (55’ 18 Lodovici), 17 Bellando (65’ 5 Musumarra), 19 Lodovici

A disposizione: 12 Rondelli, 9 Marcucci, 10 Tabacchiera

Allenatore: Diego Bevilacqua

Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

Ammoniti: Giovinazzo, Musumarra, Turrini