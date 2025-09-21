 / Politica

21 settembre 2025

Mendatica, Scajola visita gli stand dei prodotti tipici: “L’entroterra è strategico, investimenti per oltre 2 milioni di euro”

L’assessore regionale con i sindaci del territorio: “Rigenerazione urbana e tutela delle aree interne al centro della nostra azione”

Questa mattina, l’assessore regionale Marco Scajola accompagnato dal sindaco Graziano Floccia e da diversi sindaci del territorio, ha visitato gli stand degli espositori di prodotti tipici e gastronomici. 
“L’entroterra è centrale per tutto il nostro territorio, dobbiamo continuare ad investire per il suo strategico rilancio e per la sua tutela. Abbiamo investito molto, oltre 2 milioni di euro per più di 11 progetti di rigenerazione urbana e continueremo su questa strada. Ringrazio i sindaci, gli amministratori locali per il lavoro straordinario che stanno portando avanti, insieme si possono realizzare cose importanti come qui a Mendatica e in tante altre località che stiamo seguendo con la massima cura ed attenzione.”
 

