 / Politica

Politica | 21 settembre 2025, 18:28

Mendatica, festa e tradizione al Palio delle Capre: presente l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi

“Evento cofinanziato da Regione Liguria: 110 manifestazioni sostenute con 500 mila euro. Complimenti agli organizzatori”

Mendatica, festa e tradizione al Palio delle Capre: presente l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato oggi a Mendatica al tradizionale Palio delle Capre. “Quello di Mendatica è uno dei centodieci eventi cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro - ha ricordato Lombardi - Faccio i miei più vivi complimenti agli organizzatori per questa bellissima festa".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium