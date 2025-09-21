Mendatica, festa e tradizione al Palio delle Capre: presente l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato oggi a Mendatica al tradizionale Palio delle Capre. “Quello di Mendatica è uno dei centodieci eventi cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro - ha ricordato Lombardi - Faccio i miei più vivi complimenti agli organizzatori per questa bellissima festa".
domenica 21 settembre
sabato 20 settembre
venerdì 19 settembre
