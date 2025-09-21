Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 SETTEMBRE

SANREMO

6.00-17.30. ‘Challenge Sanremo 2025 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Porto Sole (il programma a questo link)



10.00. ‘Sanremo Padel Tour’ (ultimo giorno): evento gratuito con la partecipazione di stelle del padel e del pallone (esibizione dei calciatori). Campo allestito in Piazza Cristoforo Colombo (info e programma a questo link)



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

10.00. ‘MareCultura’ (3ª edizione): un viaggio tra Cultura e Tradizioni, Artigianato di Eccellenza, Food & Beverage, Show Cooking dal Vivo e molto altro. Evento a cura della CNA Imperia. Pian di Nave, ingresso gratuito

10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Moraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per ‘Soleá’ 2025, posa della targa in Memoria di Walter Benjamin. Intervento musicale di Sergio Caputo (violino) e Fabrizio Vinciguerra (chitarra). Via Hope 6 (più info)



17.30. ‘Festa di un pomeriggio di fine estate’: baby dance e spettacolo di magia con distribuzione di sculture di palloncini colorati (dall’ora di cena l’intrattenimento passera a dj set). Piazza Bresca e Piazza Sardi

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

18.00. Per ‘Soleá’ 2025, ‘Esilio, paesaggio e profondità: Benjamin a Sanremo’: talk con Giulio Schiavoni (germanista presso l’Università del Piemonte Orientale), Paolo Veziano (ricercatore storico), Marino Magliani (scrittore), Sergio Ariotti (direttore artistico del Festival delle Colline Torinesi), Cristiana Minasi (drammaturga). Conduce l’incontro Rosalba Ruggeri. Villa Ave Maria, Corso degli Inglesi 601, ingresso gratuito (più info)



20.30. ‘kanta con noi’: grande festa di chiusura estiva dell’associazione Viva Armea aperta a tutti i cantanti che vorranno partecipare. Ristorante La Lanterna, Via Molo ponente 16



21.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Alessandro Giacobbe presenta il libro ‘La Chiesa di Nostra Signora della Mercede a Sanremo’ (Colomò). L'autore sarà introdotto da Alessio Bellini. Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

21.00. Per ‘Soleá’ 2025, ‘L’Aura rubata dal Ragno - Walter Benjamin, Luigi Pirandello e il cinema’: presentazione del testo teatrale di Paolo Pomati a cura di Sergio Ariotti + ‘Un tè, due pensieri: atto unico in Riviera’: reading dal testo ‘L’aura rubata dal ragno’ con Lodo Guenzi e con Stefano Annoni, Eugenio Ripepi (prima assoluta). Teatro dell’Opera del Casinò, Corso degli Inglesi 18, ingresso gratuito (più info)



IMPERIA



8.00-19.00. Fiera dell’Angelo con espositori provenienti da tutta la Liguria e regioni limitrofe, con proposte che spaziano dall’abbigliamento e artigianato locale ai prodotti enogastronomici tipici: miele, olio extravergine, formaggi, salumi e dolci della tradizione ligure. Lungomare Amerigo Vespucci

9.00-18.30. Ultimo giorno del Festival del Bonsai e delle Arti Giapponesi con esibizioni, dimostrazioni, laboratori e presentazioni inerenti varie arti giapponesi a cura di maestri e artisti di caratura internazionale. Expo Salso, Calata Anselmi, Marina di Porto Maurizio (il programma a questo link)

18.00. ‘Sorsi di Democrazia’: dibattito con Enrico Ioculano e Armando Sanna anticipato dalla presentazione di Michele Bellini - analista politico specializzato in temi Europei - del suo ultimo libro ‘Rendiamoci Conto, senza difesa non c’è più l’Europa’. Parco Castelvecchio

VENTIMIGLIA



10.00. Ultimo giorno della mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini



12.00. 21ª Regata dell’Equinozio (classe FJ) organizzata dallo Yacht Club Cala del Forte (più info)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi dal titolo ‘Bordighera Ieri e oggi’. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, fino al 30 settembre

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



10.00-18.00. Quarta edizione del 'Concorso Floreale' a cura de ‘Le Ragazze du Descu Spiaretè’. Centro Culturale La Piccola

TAGGIA

8.00-19.00. Mercatino di artigianato artistico, antiquariato e piccolo collezionismo. A cura dell’Associazione ‘Arte & Party’. Ex Mercato Coperto, Via Lungo Argentina a Taggia

8.00-18.00. ‘Il Tocco dell’Arte - Mostra di Pittura’: Street Gallery in Via Soleri a Taggia

8.15. Da Aigovo alla Croce di Praesto: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.15 alla stazione ferroviaria di Taggia (piano binari) oppure alle ore 9.00 davanti a San Faustino in frazione Aigovo, info 327 0824866 (più info)



DIANO MARINA

12.30. Raduno Fiat 500 e derivate: aperitivo e pranzo in collaborazione con la Famïa Dianese (il programma nella locandina)



15.00-18.00. Presentazione dei corsi della Scuola di Musica San Giorgio di Cervo con possibilità di provare i vari strumenti, parlare con gli insegnanti (dei corsi individuali e collettivi) e gli allievi, avere informazioni sulle lezioni di strumento o i corsi di musica per l'infanzia per bimbi da 0 anni in poi. Sala Don Piana, via Lombardi e Rossignoli 37

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Raduno Fiat 500 e derivate. Ritrovo in via della Resistenza + alle 11, partenza per il giro turistico nelle vallate (il programma nella locandina)

16.00-21.00. 66ª Festa di San Matteo – festa patronale: Santa Messa e processione (h 16) + Sagra della quaglia (h 19.30) + serata danzante con l’Orchestra Sonia De Castelli e Fiorenzo Tassinari (h 21). Frazione Molino del Fico, strada per Villa Faraldi



CERVO

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza (ogni terza domenica)



BADALUCCO

10.30. 53° Festival dello ‘Stoccafisso alla Baücögna’ a cura della Proloco di Badalucco con degustazione di numerose varianti di ricette di stoccafisso nelle piazzette del paese + bancarelle dell'artigianato + musica ed animazioni. Piazze e vie del paese (i dettagli nella locandina)



BORGOMARO



13.00. Sagra dei Fagioli di Conio: pranzo alla sagra e pomeriggio musicale + Estrazione del leggendario Fagiolo d’Oro. Frazione Conio (posti al coperto in caso di maltempo)

CAMPOROSSO

14.30. Sagra dei Barbagiuai a cura della Protezione Civile di Camporosso + alle 16, concerto del gruppo musicale occitano ‘Pitakass’. Palatenda Bigauda

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CIVEZZA

10.00. Estemporanea di pittura



DOLCEACQUA

9.00. ‘Moto Raduno’ a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro



MENDATICA

9.30. Giornata all’insegna della memoria storica, della cultura popolare e dell’enogastronomia tipica: mercatini produttori, visite musei e sale esperienziali (dalle 9.30) + apertura stands gastronomici (h 12.30) + Corteo Storico delle Malghe, sbandieratori di Ventimiglia e a seguire Palio delle Capre (dalle 15.30), ingresso libero



MOLINI DI TRIORA

PERINALDO



11.00. Festa religiosa e campestre di Santa Giusta

PIETRABRUNA

19.30. Per i Festeggiamenti di San Matteo Sagra della Stroscia



PIGNA



8.30. Pigna una Marcia in più (8ª edizione): marcia non competitiva con partenza da Piazza XX Settembre, Ponte Levà, Cappella S. Antonio, Maralea, Finghiu, Piscina sorgente acqua sulfurea (possibilità di spostamento in auto), Sentiero pedonale immerso nella natura, Pigna, Campo sportivo. Arrivo nella Tensostruttura. Al termine rinfresco per tutti + Minimarcia per i Bambini con merenda offerta a tutti i piccoli partecipanti (10 euro, iscrizioni sul posto dalle 7.30), info e preiscrizione al 0184 241016



REZZO

15.30. Convegno dal titolo 'I clan familiari del Ponente ligure. Come le famiglie di ieri e di oggi hanno tratteggiato la storia della Liguria occidentale' a cura di Giampiero Laiolo + esecuzione musiche medievali e rinascimentali dal duo pizzicante Freddy Colt (mandolyra) e Davide Frassoni (liuto). Castello di Rezzo



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00. ‘Il Viaggio dentro’: inaugurazione mostra fotografica tra India e Tibet di Debora Roggeri con intervento critico di Nicola Davide Angerame e concerto d’arpa di Lighea Rosselli. Area Arte, Piazza XX Settembre



VILLA FARALDI

15.00. Inaugurazione mostra di scultura 'Terra Sacra' a cura di Anna Multone, un percorso espositivo che mette in dialogo materia, natura e spiritualità attraverso opere scultoree che nascono dal legame profondo con la terra. Oratorio di Santa Caterina



16.00. ‘Malacarne’: spettacolo teatrale sul tema della condizione all'interno degli istituti manicomiali femminili dalla fine dell'ottocento al periodo del fascismo, con Patrizia Petri, Cristina Pinna, Mary Albanese, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Cristina Belvedere, Pamela Pepiciello e Renato Donati. Con Pier Di Pasqua alla parte tecnica. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, info 329 4955513



FRANCIA

MONACO



11.00-19.00. ‘Art Fair – ‘art3f Monaco’: ultimo giorno del salone internazionale di arte contemporanea, di arte moderna e di design contemporaneo. Espace Fonvielle, fino al 21 settembre (più info a questo link)

18.00. Concerto sinfonico in apertura di stagione dell’Orchestre Philharmonique di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Pablo Ferrández (violoncello). Musiche di Saint-Saëns, Strauss. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



8.00. Prom’Swim: previste cinque gare individuali di nuoto con distanze progressive, consentendo a ogni nuotatore di scegliere la gara più adatta al proprio livello. Evento aperto a tutti. Promenade des Anglais (più info)





