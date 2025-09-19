Arma di Taggia: iniziato il corso “Memory Traning” al Centro Anziani

Ha preso il via martedì scorso il “Memory Training” al Centro Anziani di Arma di Taggia in via San Francesco 3.

L’iniziativa, mirata all’allenamento e al potenziamento della memoria, attraverso attività piacevoli e divertenti, ha l’obiettivo di stimolare le facoltà intellettive con ricadute positive su tutte le funzioni cognitive.

Il corso si terrà ogni martedì, dalle 14 alle 15.30, fino a martedì 18 novembre quando si terrà l’ultima lezione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo sportello del Maggiordomo di Quartiere al numero 342 5018953.

“I benefici sono molteplici e dimostrati da numerosi studi. Oltre al miglioramento della memoria - dichiara l'assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni - il training favorisce un aumento dell’attenzione, del ragionamento logico, delle capacità di problem-solving e di apprendimento migliorando le capacità di conservare e richiamare informazioni.”

“Questa nuova iniziativa si inserisce in una serie di attività che vogliono offrire agli utenti del Centro Anziani la possibilità di trascorrere le loro giornate insieme, con una varietà di offerta che unisca lo svago all’apprendimento di nozioni utili. Stiamo valutando anche altre proposte che verranno presentate prossimamente” conclude l’assessore.

Le lezioni sono svolte dai volontari di Auser (Associazione per l'invecchiamento attivo) con il coordinamento della Cooperativa Sociale Jobel e il patrocinio di Regione Liguria, del Comune di Taggia e del Comune di Sanremo.