19 settembre 2025

Vallecrosia in lutto per la morte di don Elio Torrigiani, santa messa in suo ricordo a Maria Ausiliatrice

Un'iniziativa voluta dagli Ex Allievi per ricordare il salesiano che ricoprì l'incarico di direttore dal 1966 al 1970



Vallecrosia è in lutto per la morte di don Elio Torrigiani, avvenuta a Roma l’11 settembre scorso all’età di 92 anni. Era molto conosciuto e stimato nella città della famiglia dove visse dal 1966 al 1970, periodo in cui ricoprì l'incarico di direttore della comunità salesiana di Vallecrosia.

Nato il 4 novembre del 1932 a Montecatini Terme, in Toscana, don Torrigiani ha accolto sin da giovane il carisma di Don Bosco dedicando 77 anni di vita religiosa e 67 di vita sacerdotale all’educazione dei giovani e alla guida delle comunità salesiane. Divenne, infatti, salesiano nel 1948, all’età di 16 anni, e poi fu consacrato sacerdote a Torino il 1° luglio 1958, a neanche 26 anni. Durante la sua vita servì la Congregazione Salesiana in molti modi e incarichi, tra i più significativi il suo servizio da Superiore dell’Ispettoria Ligure-Toscana (1978-1984) e quello di direttore della Comunità Salesiana in Vaticano (1991-2009).

Ha servito con competenza e dedizione anche la comunità salesiana di Vallecrosia e chi ha avuto il piacere di conoscerlo lo ricorda come una persona semplice, gentile, cortese, empatica, amorevole, premurosa, sempre dolce nei modi, rispettosa e con un'intelligenza straordinaria, che riusciva a trasmettere pace e speranza. Gli Ex Allievi hanno, perciò, deciso di far celebrare una santa messa in suo ricordo venerdì 26 settembre alle 18 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice.

Elisa Colli

