Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 14 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 14 SETTEMBRE

SANREMO

8.00. Secondo Concorso internazionale di salto ostacoli Città di Sanremo a cura della Società Ippica Sanremo. In gara cavalieri e amazzoni di sei stati: oltre l'Italia i concorrenti provengono da Ucraina, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Campo del Solaro, ingresso gratuito, fino al 14 settembre



9.00. Partenza dell’ASI Autogiro d’Italia 2025: sessanta equipaggi su auto storiche si confrontano lungo un affascinante itinerario che li porterà da Sanremo a Trieste facendo tappa a Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio. Piazzale Carlo Dapporto



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), ultimo giorno della mostra dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata da Federica Fiore, Storica dell’arte, in collaborazione con il Palazzo Princier di Monaco Casinò di Sanremo. Sala Privata del Casinò, ingresso libero

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), ultimo giorno dell’esposizione di abiti sartoriali e lavorazioni artigianali. Sala Privatissima del Casinò, ingresso libero

11.00-18.30. ‘Festa dello Sport 2025’: manifestazione, patrocinata dal Coni, con il coinvolgimento delle associazioni sportive di Sanremo con attività dimostrative, esibizioni e laboratori. Prevista la partecipazione straordinaria dell’artista Michelangelo Pistoletto, già candidato al Premio Nobel per la Pace, con un momento di riflessione e testimonianza. Villa Ormond, giardini Nobel e corso Salvo D’Acquisto (la mappa con le postazioni delle varie discipline sportive) PNG festa dello sport sr 2025

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



18.00. Per il ‘Voxonus Festival’, esecuzione dello ‘Stabat Mater’ di Gian Battista Pergolesi con le interpreti Valeria La Grotta, soprano, e Ilaria Ribezzi, mezzosoprano, accompagnate dal Voxonus Ensemble composto da Maurizio Cadossi, violino concertatore, Silvia Colli, violino, Claudio Gilio, viola, Alberto Pisani, violoncello, Maurizio Less, violone, Luca Pollastri, organo. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito con biglietto di accesso al Forte

21.00. Finale del concorso ‘Unojazz&Blues Contest’. Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni a questo link)



IMPERIA



21.00. ‘Antonio Vivaldi – Juditha Triumphans’: concerto a cura di Sofia Ferrari, Paola Barusso, Marta Branzino, Giulia Ghiligno, Ksenia Protsenko e con Selva Armonica, Liceo Pertini Chamber Orchestra. Direttore e Direzione Artistica: Luca Franco Ferrari. Basilica Collegiata di San Giovanni Battista, ingresso ad offerta libera

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



VALLECROSIA

8.00. 23ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822



BORDIGHERA



8.30-16.30. Giro nei boschi di Castelvittorio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 a Bordighera davanti alla stazione ferroviaria oppure alle ore 9.15 a Castelvittorio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’ (ultimo giorno): mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



SAN LORENZO AL MARE



8.00. Festa dello Sport nel centro storico (più info)

8.00. ‘San Lorenzo Run’ (3ª edizione): urban trail con percorso di 7 Km lungo le vie del borgo e sul lungomare e con tracciato adatto non solo per atleti esperti ma anche per famiglie e tutti coloro che vogliono trascorrere una mattinata all’insegna dello sport all’aria aperta. Partenza dal porto Marina di San Lorenzo, iscrizioni al ilgiardinodimagdala@gmail.com



DIANO MARINA



9.00-19.00. Mercatino ‘Sull’Onda di Settembre’ con stand a cura dei commercianti della Città, Bancarelle di hobbystica, artigianato e prodotti tipici. Isola pedonale in centro città



CERVO



10.00-19.15. Open day con possibilità di assistere alle prove della 4ª Settimana del Canto con un coro di 25 donne provenienti da tutta Europa. Oratorio di Santa Caterina (h 10/13-17.45/19.15)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE



15.00-19.00. 62ª edizione della ‘Sagra della Pansarola (frittella dolce) e Zabaione’: sagra in piazza con la partecipazione della band musicale di Apricale



BAJARDO

18.00. ‘Salotto Bösendorfer’ (ultimo appuntamento 2025): il violino di Edoardo Lanzi accompagnato al piano dalla maestra Sonia Soprano in un concerto che dagli autori del nord Europa (Grieg, Sibelius) giunge ai suoni mediterranei di Respighi. Chiesina di San Rocco

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTEL VITTORIO



8.30-16.30. Giro nei boschi di Castelvittorio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 a Bordighera davanti alla stazione ferroviaria oppure alle ore 9.15 a Castelvittorio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)



CERIANA

18.00. Per i festeggiamenti di Madonna della Villa, Santa Messa al Santuario e benedizione degli automezzi



COSTARAINERA



18.30 & 20.30. Per la festa della Madonna dei sette dolori, Santa Messa alle 18.30 + Concerto di musica italiana ‘Senza alibi’, tributo a Vasco Rossi, alle 20.30 nel centro storico

MOLINI DI TRIORA

10.30. Sagra della Lumaca (64ª edizione): specialità gastronomiche a base di lumache, musica, spettacoli di intrattenimento con Lello Clown e lo showman Gianni Rossi, mercatino artigianale e stand gastronomici con birra. Piazze e vie del Paese (più info)

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra dell’artista Joakim Allgulander. Oratorio di San Benedetto, fino al 20 settembre



17.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Mauro Mazza presenta il libro ‘Mostruosa mente. L’inferno di Magda Goebbels’. Relatrice Marzia Taruffi. Espone Benedicte Henderick. Musica a cura di Luigi Albano (Violoncello). Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA

10.30-16.00. Esperienza enogastronomica con escursione ad anello dal titolo ‘Vini e cammini’ dove verranno proposti quattro piatti preparati dallo chef del rifugio Allavena accompagnati da quattro vini tipici del ponente ligure. Partenza presso il rifugio Allavena, per info e prenotazioni 327 3206333 (Isabella) o al 347 9669611 (Elisabetta). Costo 35 euro comprensivo di degustazioni guidate dei vini, pranzo e accompagnamento con guida certificata Aigae

SEBORGA

8.30. Passeggiata nei boschi di Seborga aperta a tutti grandi e piccini. Ritrovo in piazza Martiri (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



10.00-20.00. Mercato della ceramica: vari artisti ceramisti, francesi e internazionali riuniti, che lavorano con materiali diversi (gres, porcellana, terracotta, ecc.) e realizzano opere di vario tipo. Piazza dei Martiri e della Resistenza (più info)

CANNES

10.00-18.00. ‘Cannes Yachting Festival’: ultimo giorno del salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto (più info a questo link)

MONACO

20.00. ‘Mateo Opéra tango’: opera del compositore argentino Martin Palmeri, diretta da Carlos Branca. Il cast è composto da sette cantanti lirici internazionali, due ballerini, un quintetto d'archi, un pianista, due bandoneonisti e un coro. Forte Antoine (più info)



NICE



7.00. Campionato Mondiale Ironman VinFast maschile: partenza atleti professionisti (Pro) ore 7.05. Partenza atleti Age Group (uomini) ore 7.15. Partecipano i migliori atleti professionisti del mondo che si sfideranno per conquistare quasi 230 km. La gara inizia con la frazione di nuoto che parte dalla Plage des Ponchettes (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio 2025: alone di veicoli classici e storici da collezione. Avenue Jean Mermoz (più info)





