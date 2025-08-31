Gp Olanda, dominio Piastri e ritiri per Norris e Ferrari. L'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti

(Adnkronos) -
Oscar Piastri domina anche il Gp d'Olanda ed è sempre più leader del Mondiale piloti di Formula 1. Oggi, domenica 31 agosto, il pilota australiano ha dominato con la sua McLaren sul circuito di Zandvoort, davanti al campione del mondo Max Verstappen e a un incredibile Isack Hadjar, al primo podio in carriera con la sua Racing Bulls.
Colpo di scena a una manciata di giri dal termine, con il ritiro di Lando Norris per un problema alla McLaren. Prima, anche i ritiri delle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Ecco l'ordine di arrivo del Gp d'Olanda:
1. Oscar Piastri (McLaren)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. Isack Hadjar (Racing Bulls)
4. George Russell (Mercedes)
5. Alexander Albon (Williams)
6. Oliver Bearman (Haas)
7. Lance Stroll (Aston Martin)
8. Fernando Alonso (Aston Martin)
9. Yuki Tsunoda (Red Bull)
10. Esteban Ocon (Haas)
11. Franco Colapinto (Alpine)
12. Liam Lawson (Racing Bull)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
16. Kimi Antonelli (Mercedes)
17. Pierre Gasly (Alpine)
Rit. Lando Norris (McLaren)
Rit. Charles Leclerc (Ferrari)
Rit. Lewis Hamilton (Ferrari)
1. Oscar Piastri (McLaren) – 310 punti
2. Lando Norris (McLaren) – 275 punti
3. Max Verstappen (Red Bull) – 205 punti
4. George Russell (Mercedes) – 184 punti
5 .Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti
7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 punti
8. Alex Albon (Williams) – 64 punti
9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti
10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 punti
11. Lance Stroll (Aston Martin) – 30 punti
12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 28 punti
13. Esteban Ocon (Haas) – 27 punti
14. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 punti
16. Carlos Sainz (Williams) – 16 punti
17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 punti
18. Oliver Bearman (Haas) – 14 punti
19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 10 punti
20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti