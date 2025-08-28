La pioggia non ferma il Bordighera Book Festival: taglio del nastro in corso Italia (Foto e video)

La pioggia non ferma il Bordighera Book Festival. Con il taglio del nastro avvenuto nel pomeriggio in corso Italia, alla presenza di autorità civili, locali e regionali, dei carabinieri e degli organizzatori, ha preso ufficialmente il via la dodicesima edizione dell'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, che ha il patrocinio della città di Bordighera ed è inserito da Regione Liguria nel Calendario Fieristico Italiano.

Da oggi iniziano i quattro giorni di stand di case editrici provenienti da tutto il territorio italiano, incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale, reading, mostre e laboratori per bambini. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti nella via: Spazio Buga Buga, Salotto Antea e Piazzetta Savoy. Nel pomeriggio odierno cittadini e turisti potranno ascoltare al Salotto Antea Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi con “La ragazza del bergamotto”, al Buga Buga Giorgio Simonelli con “Invito al cinema di Hitchcock”, in piazzetta Savoy Massimo Aprosio con “La Bibbia”, al Salotto Antea Ilenja Averna con “Nulla è a caso”, al Buga Buga Francesco Buscemi con “L’attendente del diavolo. Kappler e l’obiettore”, in piazzetta Savoy Barbara Panelli con “Giornata di bagatelle rasoterra", al Buga Buga Mattia Villardita con “Quattrodita e la bambina disegnata”, in piazzetta Savoy Francesco Basso con “The New York Torture” e Cristian Ponsillo con “RAL 9005”.

Alla sera, alle 21, al Salotto Antea Mariano Bormioli e Mariacristina Brettone (Odea) parleranno di “D-Versi e D-Istanti” mentre alle 21,15 in piazzetta Savoy Roberto Emanuelli presenterà “Tutta questa felicità”. Quest’anno, inoltre, il Bordighera Book Festival ospita l’Accademia Balbo che ha allestito la mostra “Libro d’artista”, il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”, laboratori e animazione per bambini.