Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv

Torna in campo Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro esordisce oggi, martedì 26 agosto, agli US Open 2025 sfidando il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 del mondo, nel primo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. Musetti torna a giocare dopo l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, per mano del francese Bonzi, e da quella al primo turno al Wimbledon, risultati che l'hanno fatto scivolare al decimo posto della classifica Atp.

La sfida tra Musetti e Mpetshi Perricard è in programma oggi, martedì 26 agosto, alle ore 17 sul Louis Armstrong Stadium. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con Musetti che conduce con un parziale di 2-0. L'ultimo incontro risale agli ottavi di finale di Wimbledon del 2024, quando l'azzurro si impose in quattro set.

Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.