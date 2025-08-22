Nella Valle dei Maestri la comunità festeggia i 20 anni della Cappella di Sant’Erim. La festa nelle immagini di Roberto Pecchinino (Foto)

L’estate brigasca del 2025 sarà ricordata non solo per la Festa del Redentore al Saccarello, ma anche per la celebrazione del 20° anniversario della ricostruzione della Cappella di Sant’Erim, svoltasi il 10 agosto nella Valle dei Maestri. Due momenti che, a distanza di pochi giorni, hanno riaffermato il valore di una fede antica, capace di unire comunità, territori e generazioni.



Domenica 10 agosto oltre cento persone hanno raggiunto la Cappella di Sant’Erim, nella suggestiva Valle dei Maestri, per celebrare il 20º anniversario della sua ricostruzione.

Il ritrovo è avvenuto alle sei del mattino, con successiva tappa al ristorante “La Tramontana” di Viozene, dove Luciano Rizzo ha offerto la colazione a tutti i partecipanti. Da lì, il gruppo si è diviso: alcuni hanno proseguito in auto lungo la storica “Via del Sale” fino al Rifugio Don Barbera, altri hanno preferito l’escursione a piedi da Carnino Superiore attraverso il Vallone di Carnino e la Gola della Chiusetta, accompagnati da Alberto Gallo e Luigi Cursio.

Alla celebrazione hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti del territorio:

• Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo

• Federica Lanteri, sindaco di Briga Alta ( che comprende Piaggia -Upega e Carnino)

• gli ex sindaci di Montegrosso Pian Latte Riccardo Cordeglio ed Emidia Lantrua ex sindaco di Mendatica

• l’architetto Maria Carmen Lanteri, autrice del progetto di restauro

• i rappresentanti dell’Associazione Amici di Sant’Erim e della Vastera

• la Protezione Civile di Sanremo – AIB S. Bartolomeo di Sanremo , con il Presidente Claudio Ammirati e il Presidente Emerito Valerio Giordano

• i Rangers d’Italia

• il Gruppo ANA di Imperia con il presidente Natale Valdisserra e il consigliere nazionale Giovanni Badano

• i gruppi CAI di Loano e Albenga, guidati dal Cav. Mario Messa

Ad accogliere i pellegrini le Guardie del parco Annalisa Falco, Luca Reggiani e il capo delle guardie parco Massimo Sciandra, che hanno allestito per la sicurezza dei partecipanti alla cerimonia, con pali e funi, un passaggio provvisorio per attraversare con sicurezza il piccolo guado nei pressi della cappella.

La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera e l’Inno d’Italia cantato davanti al Tricolore. La Santa Messa è stata celebrata da S.E. Mons. Alberto Maria Careggio, con il diacono Marco Cantarini. Nell’omelia, il vescovo ha ricordato il suo rapporto con la montagna e le escursioni con Papa Giovanni Paolo II sui monti valdostani. Particolarmente commovente la lettura della Preghiera dell’Alpino da parte di Giovanni Badano, accompagnata dal canto Il Signore delle Cime.

Sono stati ricordati i defunti legati a Sant’Erim, tra cui Costanzo Oliva “Lui Cerin”, Oreste Pastor (capo gruppo della sez. ANA di Buggio scomparso nel 2022) e altri amici, i cui nomi sono incisi nelle pietre collocate nella cappella.

Il presidente del Comitato, Cav. Uff. Roberto Pecchinino, insieme ai membri Alberto Gallo, Mariapia Tarditi, Matteo Ravera, Antonio Lanteri, Carmen Lanteri, Luigi Cursio, e nome del Presidente della Vastera Gianni Belgrano, ha ringraziato tutti i presenti, ed ha raccontato brevemente la storia della ricostruzione della cappella di Sant Erim. Hanno portato i loro saluti il sindaco di Briga Alta Federica Lanteri, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha portato anche il saluto del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. In rappresentanza dell’Associazione “A VAŠTÉRA”, Luigi Cursio, ha portato il saluto del Presidente Gianni Belgrano, e informato i presenti delle iniziative e dei programmi che l’Associazione sta realizzando per la promozione del territorio e delle tradizioni in Terra Brigasca.

Come segno di riconoscenza, l’Associazione Sant’Erim, in collaborazione con A Vastera, ha consegnato delle pergamene a: S.E. Mons. Careggio; l’assessore Luca Lombardi; al Sindaco di Briga Alta Federica Lanteri; alla Guardia Parco Massimo Sciandra; all’Ente Parco Aree Protette Alpi Marittime; a Valerio Giordano e Claudio Ammirati (Protezione Civile Sanremo AIB San Bartolomeo di Sanremo); i Rangers d’Italia Liguria e al presidente Lorenzo Prette; al Presidente Sezionale ANA di Imperia Natale Valdisserra; al CAI di Loano e Albenga rappresentati dal Cav. Mario Messa; ai gestori del Rifugio Don Barbera, Matteo Eula e Gabriele Mauro.

La giornata si è conclusa con il pranzo comunitario curato dai gestori del Rifugio Don Barbera, in un clima di amicizia e fraternità. Sono stati rievocati anche i segni che accompagnano la storia di Sant’Erim: il “miracolo del raggio di luce” sull’acquasantiera durante i lavori di restauro e la sorprendente trasformazione di una fotografia avvenuta il 3 settembre 2005 nel giorno dell’inaugurazione della Cappella, eventi che rafforzano la devozione e il senso di protezione che Sant’Erim continua a trasmettere alla sua comunità.