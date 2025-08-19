Grande successo per la 7ª edizione dell’Educamp Coni: oltre 240 giovani protagonisti tra sport e inclusione (Foto)

E’ terminata la 7 edizione del Progetto Educamp Coni proposto dalla Polisportiva dei Fiori 2.3 costituita e sostenuta dalle associazioni Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Olimpia Basket e Ginnastica Riviera dei Fiori. Con la festa conclusiva di mercoledi 13 agosto presso il ‘risorto’ Campo Sclavi che, grazie al lavoro della Societa’ Argentina Calcio, sta tornando ai suoi antichi e prestigiosi standard, si sono concluse le otto faticose ma gratificanti settimane di attività che hanno coinvolto oltre 240 giovani con circa 550 presenze settimanali totali. Non sono solo i numeri a soddisfare gli organizzatori, ma soprattutto il verificare che il format proposto dal Coni Nazionale con gli ‘aggiustamenti’ apportati dovuti all’esperienza e i bisogni delle famiglie del territorio, ha riscosso entusiasmo tra i giovani partecipanti che hanno alternato momenti in spiaggia, attività ricreative-educative e , soprattutto, conosciuto numerosi sport proposti dalle qualificate società del territorio.

Gestire al meglio i due EDUCAMP gemellati tra loro, quali il Sanremo ed il Taggia&ValleArgentina, è stato reso possibile dalle collaborazioni in atto con le Amministrazioni ed i Servizi Sociali dei Comuni di Taggia e Sanremo, dal supporto dato dal Coni Regionale, lo Csen Provinciale, lo Chef Luca Muratore (oltre 3800 pranzi e merende prodotti) e la Cooperativa Jobel con i suoi validi assistenti che hanno contribuito nel percorso di integrazione ed inclusione che è uno degli obiettivi che da sempre teniamo in alta considerazione. Interessante il bando promosso dalla Regione Liguria che attraverso il FILSE contribuirà ad una parte delle quote sostenute dalle famiglie secondo le modalità previste.

La festa finale di Arma di Taggia presso il Campo Sclavi è l’occasione per completare un percorso formativo emozionante con tutti i partecipanti che hanno svolto attività (tra cui i tornei di calcio e volley che hanno coinvolto anche gli educatori e molti genitori presenti)e coreografie alla presenza delle loro famiglie , delle autorità e le associazioni sportive che hanno contribuito in maniera significativa alla buona riuscita di un progetto di centro estivo che si conferma molto partecipato ed apprezzato.

Oltre alle tre associazioni che compongono la Polisportiva dei Fiori 2.3 hanno partecipato, e li ringraziamo per l’entusiasmo e la professionalità dimostrato, L’Argentina Calcio, il Karate Arma Taggia, Contraband Cycling Team Asd ,Volley ArmaTaggia, Asd Cassini Pallapugno, , Il Sanremo Baseball Club, l’Atletica Sanremo, Judo Budo Sanremo, Canottieri Sanremo Canoa, Geco Clumbing Arrampicata , CWK Sanremo Arti Marziali e la novità di queste ultime settimane offertaci dalla Società Canoa Arma Pesca che con i suoi tecnici

Ci hanno affiancato per le proposte educative Le fiabe Animate di Sara Divittori, L’Ospedale dei Pelusce della APS aMarti, Natura Intemelia con Rudy Valfiorito, L’Orto in forma mignon proposto dall’Azienda Madeinfrasca e i Vigili del Fuoco con il loro ‘Pompieropoli’che hanno interessato ed entusiasmato i frequentatori del centro estivo. Indispensabile il supporto avuto dalle spiagge I Tre Ponti, La Fortezza e i Bagni Annunziata e Fiori Eventi x la festa . Lo sponsor sulle divise di tutti i partecipanti è stato l’Immobiliare Sara.

In ultimo, è doveroso un super ringraziamento degli organizzatori verso l’intero staff operativo con l’Ing. Alice Frascarelli che ha coordinato tutta la parte gestionale , iscrizioni, consulenza fiscale, il prof Samuele Perotti che ha coordinato le attività sportive , la Pedagogista Manuela Meraglia per la fascia di età della materna, Cesare Fagnani che ha curato i tesseramenti e lo splendido e qualificato staff di Educatori Giovanni Giorgini, Matilde Canevello, Siria De Vincentis, Luca Siccardi, Matteo Ginesta , Gaia Cremaschi, Alicya Panizzi, Camilla Fontana, Francesca Fiori, Stefano Marzorati, Alessandro Semeria, Matteo e Samuele Bucchicchio, Alice De Franco, Sofia Priori, Luca Madesani, Stefania Bianco , e gli Assistenti proposti dai Servizi Sociali dei Comuni di Sanremo e Taggia.