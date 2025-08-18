Molini di Triora, ciclista vola oltre il guard rail e finisce nel torrente Argentina: recuperato dall’elicottero (Foto)

Attimi di paura questa mattina a Molini di Triora, lungo la strada provinciale 52 che collega il borgo a Triora. Un ciclista di 53 anni, residente a Santo Stefano al Mare, è caduto a circa un chilometro dal centro abitato dopo aver perso l’equilibrio, probabilmente a causa dell’incastro della pedivella durante una frenata.

L’uomo è finito oltre il guard rail, compiendo un volo di una dozzina di metri e terminando la sua corsa nel greto del torrente Argentina. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati la Croce Verde di Arma, l’automedica Alfa 2, i vigili del fuoco di Sanremo e il Soccorso alpino e speleologico Liguria, che ha raggiunto l’infortunato nel greto del torrente, lo ha medicato e stabilizzato.

Nonostante il volo, il ciclista non presentava segni evidenti di traumi gravi, ma lamentava dolori diffusi in tutto il corpo. Una volta immobilizzato su barella, è stato trasportato dall’altra parte del torrente, in una zona aperta che ha consentito l’intervento dell’elisoccorso Drago. L’uomo è stato quindi recuperato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, la caduta si è risolta con molta paura e ferite da valutare, ma senza apparenti conseguenze gravissime.



